На Алтае фура столкнулась с легковушкой и врезалась в здание — журнал За рулем

На Алтае фура столкнулась с легковушкой и врезалась в здание

В результате аварии погибли два человека.

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Сегодня в Тальменском районе Алтайского края произошла авария с участием легкового автомобиля и грузовой фуры. Около 10 часов утра по московскому времени на 152-м километре федеральной трассы Р-256 «Чуйский тракт» водитель за рулем грузовика Scania выехал на встречку, где допустил столкновение с автомобилем Toyota Raum. После этого фура врезалась в здание и загорелась. Водитель и пассажир легкового автомобиля от полученных травм скончались на месте, водитель грузовика пострадал и был доставлен в больницу.

Огонь перекинулся на двухэтажное здание, которое сейчас не эксплуатируется, ранее там было кафе. Площадь пожара составила около 150 квадратных метров.

Сотрудники полиции проводят проверку и выясняют обстоятельства аварии.

  • Обычно большегрузами управляют очень опытные водители, мастера своего дела, но не в этот раз…

Фото: vk.com/barneos22

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