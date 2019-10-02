На Алтае фура столкнулась с легковушкой и врезалась в здание

Как снять автомобиль с учета после продажи

Снять и поставить автомобиль на учет после сделки купли-продажи должен новый собственник машины. На все про все ему дается ровно десять дней. Однако не все покупатели выполняют это требование и передвигаются на авто без перерегистрации. Как узнать, что хозяин вашей бывшей машины не переоформил ее на себя и что делать в этой ситуации?