Крокодил перебегал дорогу и попал под грузовик. В Подмосковье! — журнал За рулем

Крокодил перебегал дорогу и попал под грузовик. В Подмосковье!

Водитель фуры в Подмосковье сбил необычного пешехода — крокодила, который переходил дорогу.

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На Ярославском шоссе, в Пушкинском районе Московской области, возле села Тарасовское — всего в 11 километрах от Москвы, произошло необычное ДТП, в котором погибло экзотическое для нашей страны животное — крокодил. Как он попал на дорогу — неизвестно.

По словам очевидцев, описавших происшествие в соцсетях, рептилия переходила дорогу на улице Центральной, возле дома 52, когда на нее наехал грузовой автомобиль. Попав под колеса не успевшей затормозить тяжелой фуры, крокодил умер на месте.

В данный момент полиция выясняет все обстоятельства происшествия и пытается выяснить, откуда на дороге и вообще в Подмосковье, взялся свободно разгуливавший по улицам крокодил — ведется розыск хозяина.

  • Узнать о других курьезных случаях, происходящих на российских, и не только, дорогах, можно здесь.

Фото: Jan Zikan / Unsplash

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