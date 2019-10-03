Крокодил перебегал дорогу и попал под грузовик. В Подмосковье!

Что делать, если в автомобиле не предусмотрен щуп для проверки уровня жидкости в вариаторе? — его можно изготовить самостоятельно из подручных материалов. И жизнь вариатору продлите, и приз получите. Хотя нет — приз за это решение уже выдан читателю!
У поклонников Опеля радость: марка возвращается на российский рынок. Во Франкфурте показали Grandland X Hybrid 4 — принципиально новую по трансмиссии полноприводную машину. «За рулем» разузнал, что это за зверь.
Снять и поставить автомобиль на учет после сделки купли-продажи должен новый собственник машины. На все про все ему дается ровно десять дней. Однако не все покупатели выполняют это требование и передвигаются на авто без перерегистрации. Как узнать, что хозяин вашей бывшей машины не переоформил ее на себя и что делать в этой ситуации?