Системы обнаружения пешеходов не работают. Особенно ночью

В тесте участвовало несколько автомобилей различных производителей, и все установленные на них системы обнаружения пешеходов оказались неэффективными ночью.

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Американская автомобильная ассоциация (ААА) пришла к выводу, что технологии обнаружения пешеходов вовсе не так совершенны, как утверждают автопроизводители. Специалисты протестировали несколько популярных систем в различных условиях и в большинстве случаев получили неудовлетворительные результаты.

Объектами исследования стали автомобили Chevrolet Malibu 2019 года с системой торможения перед внезапно появившимся пешеходом, Honda Accord 2019 года с Honda Sensing, Tesla Model 3 2019 года с автоматическим экстренным торможением и Toyota Camry 2019 года с Toyota Safety Sense. Эти четыре седана были выбраны из-за их популярности на рынке.

Самую большую тревогу у специалистов вызвало то, что после захода солнца автомобиль не может видеть намного лучше водителя. Все системы, которые оценила ААА, в темное время суток были неэффективны, а ведь именно в это время в Соединенных Штатах (да и в остальных странах, наверняка, та же статистика) происходит 75% смертельных случаев среди пешеходов. В принципе, каждый производитель предупреждает автомобилистов об этом ограничении в руководстве по эксплуатации, поэтому исследование лишь подтвердило то, что водители и так должны знать.

Системы работают неплохо, когда взрослый пешеход среднего роста или выше выходит на улицу перед автомобилем, движущимся со скоростью 30 км/ч в час днем, в условиях хорошей видимости. На всех перечисленных автомобилях столкновений удалось избежать в 40% случаев и снизить скорость на 7 км в час (а значит, смягчить удар) еще в 35% случаев.

Чем ниже пешеход и выше скорость автомобиля, тем хуже работают системы. В совокупности они избежали столкновения с ребенком на 30 км в час только в 11% случаев и снизили скорость автомобиля на 9 км в час еще в 25% случаев.

Ни одна из машин не избежала столкновения (и даже не замедлилась), когда они на скорости 25 км/ч приблизились к пешеходу, который поворачивал налево, и была вероятность в 89% ударить ребенка, который перебегал дорогу перед двумя машинами, даже когда скорость составляла всего 32 км в час. При скорости в 50 км/ч ни одна из систем вообще не увидела ребенка.

Американская ассоциация призвала автомобилистов всегда быть внимательными, особенно ночью, и не полагаться полностью на электронных помощников.

Она также рекомендовала автопроизводителям повысить точность систем обнаружения пешеходов в условиях низкой освещенности. И если вы пешеход или байкер, вам тоже не мешало бы задуматься о своей безопасности, особенно после проведенного исследования. Следует носить одежду, которая сделает вас заметнее ночью, иметь светоотражающие элементы на одежде или с собой, если вы выходите ночью, и избегать ситуаций, когда пешеход становится невидимкой для водителя.

Российских водителей тоже обязали надевать яркие жилеты, выходя из машины в темноте на неосвещенных дорогах. Но на практике соблюдать эту норму никто не спешит.

Фото: autoblog.com