BMW представляет: фильм про побег из Восточной Германии

Короткометражка основана на реальных событиях, а ее главным героем стала малышка Isetta.

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BMW Isetta — очаровательная маленькая машинка, созданная во время послевоенного кризиса. Четырехтактного одноцилиндрового двигателя от мотоцикла ей вполне хватало.

В 1963 году неприметная Isetta использовалась для вывоза людей Восточной Германии. Напомним молодым читателям, что Берлин и вся Германия были разделены на Восточную и Западную части с 1961 по 1989 годы. Между ними проходила охраняемая граница, а в Берлине построили высокую стену. С одной стороны была Западная Германия, контролируемая Соединенными Штатами, а с другой — Восточная, контролируемая Советским Союзом.

Пацифист Манфред Костер, не желая служить в армии, куда был призван в ноябре 1962 года, решил бежать, для чего разработал незатейливый план. Осуществить его помог друг из Западного Берлина Клаус-Гюнтер Якоби — у него была Isetta и мастерская.

Isetta кажется странным выбором для перевозки нелегалов, но именно ее размеры не позволили заподозрить, что внутри может прятаться человек.

У небольших машин есть множество плюсов. Например, их можно парковать на кухне.

Фото, видео: BMW