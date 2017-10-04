В Европе обнаружили пропажу налогов с водителей

Переход на электромобили в скором времени оставит дорожные статьи бюджетов без денег, получаемых с налогов в составе цен на топливо.

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О необходимости компенсировать потери доходов от топливных пошлин заявили представители Института фискальных исследований Лондона (Institute for Fiscal Studies, IFS). Нужно ввести новую схему налогообложения, позволяющую получать деньги с электромобилей после того, как они придут на смену машинам с бензиновыми и дизельными двигателями.

В Англии с водителей ежегодно собирается около 40 млрд фунтов стерлингов. В основном, деньги поступают от топливного сбора и НДС на него. Однако с учетом скорого запрета на двигатели внутреннего сгорания (в 2040 году), а точнее из-за снижения продаж автомобилей с ними, данный источник доходов иссякнет задолго до намеченного срока.

«Снижение сборов топливных пошлин за последние два десятилетия привело к тому, что сегодня по этой статье доходы на 19 млрд фунтов стерлингов в год ниже, чем могли бы быть», — говорит исследователь IFS Ребекка Страуд.

Чтобы возместить потери, IFS призывает правительство ввести новый транспортный налог, который будет рассчитываться в зависимости от продолжительности поездок, а первым шагом перехода к этой политике может стать введение единого налога на пробег.

В IFS утверждают, что все имеющиеся транспортные проблемы с переходом на электромобили сохранятся: борьба с пробками, ремонт и строительство дорог, уборка и другие заботы никуда не исчезнут, а денег на них не будет.

Исследователи также заявили, что новый налог должен быть введен как можно раньше, чтобы не вызвать возмущения у тех автомобилистов, которые покупают электромобили с целью сэкономить на топливных сборах.

«В ближайшие десятилетия, когда мы перейдем на электромобили, доходы от топливных сборов полностью исчезнут. Правительству следует разработать долгосрочный план реформы налогообложения до того, как страна окажется практически без этой статьи доходов», — советует Ребекка Страуд.

В России, наоборот, требуют отменить начисляемый транспортный налог, сумма которого не зависит от пробега, притом что, по сути, он дублируется заложенными в стоимость топлива акцизами.

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