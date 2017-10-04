При покупке ОСАГО будет предлагаться страхование от несчастных случаев.

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Сегодня вступили в силу требования Банка России к новому страховому продукту — дополнительному страхованию автомобилистов, приобретающих полисы ОСАГО. Чтобы гарантировать выплаты в случае ДТП, предлагается страховаться от несчастного случая.

Новый продукт может оказаться полезным тем водителям, которые являются виновниками ДТП. Согласно закону, выплаты им по ОСАГО не положены. Страховка же от несчастного случая позволит получать компенсации всем без исключения участникам ДТП.

Следует отметить, что новый страховой продукт не распространяется на повреждения, нанесенные автомобилю в результате ДТП, — для этого существуют другие страховые продукты, такие как каско. Возмещения предусмотрены только в случае причинения вреда здоровью виновнику аварии, чего по ОСАГО не предусматривается.

Согласно требованиям Банка России, условия дополнительного страхования от несчастного случая должны прописываться на обороте полиса ОСАГО, а срок действия страховок должен быть одинаковым. Кроме того, страховая сумма должна быть не менее 500 тыс. рублей, а выплаты — рассчитываться в процентах, в зависимости от степени тяжести полученных травм.

Страхование от несчастных случаев при покупке полиса ОСАГО обязательным не является и производится по желанию страхователя. Как пояснили «За рулем» в РСА, «объектом добровольного страхования являются имущественные интересы, связанные с причинением вреда здоровью владельца и (или) его смертью в результате несчастного случая, наступившего в связи с дорожно-транспортным происшествием при управлении им транспортным средством», а значит новая страховка распространяется только на случаи ДТП и никакие другие.

Страховщики лоббируют новые коэффициенты, которые сделают полисы ОСАГО дороже для нарушителей. То есть за нарушения ПДД, вопреки Конституции, могут наказывать дважды?

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