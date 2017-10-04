Города с высокими зарплатами: сколько там придется копить на автомобиль? Исследование

Это условный расчет, он не учитывает никакие другие траты, а только то, что человек всю зарплату будет откладывать исключительно на покупку машины.

Сколько времени потребуется жителям городов с самой высокой зарплатой, чтобы накопить на самый популярный на рынке города автомобиль, подсчитали эксперты аналитического агентства «Автостат». По условиям расчета, человек всю зарплату откладывает исключительно на покупку машины, не прибегая к кредиту. Это не дает четкого представления о накоплении денег, но позволяет судить об экономических условиях, в которых проживает большинство граждан РФ.

Лидером рейтинга стала Москва — при средней зарплате в 96,9 тыс. рублей здесь нужно копить 7 месяцев, чтобы купить новый Volkswagen Polo , который стал лидером столичного рынка по итогам 8 месяцев. Минимальная стоимость седана составляет 679,9 тыс. рублей.

Жителям Южно-Сахалинска нужно 18 месяцев, чтобы накопить на кроссовер Toyota RAV4 (от 1 млн 616 тыс. руб.) при средней зарплате в 90,6 тыс. руб., в Салехарде (88 тыс. руб.) 11 месяцев придется копить на Hyundai Creta (от 947 тыс. руб.), в Магадане (82,9 тыс. руб.) — 9,5 месяца ( УАЗ Патриот , от 777 тыс. руб.), в Петропавловске-Камчатском потребуется 31 месяц, поскольку лидером местного авторынка является внедорожник Toyota Land Cruiser Prado (от 2 млн 499 тыс. руб.), а средняя зарплата составляет 80,4 тыс. рублей.

В Санкт-Петербурге при средней зарплате 63,8 тыс. рублей нужно 12 месяцев, чтобы накопить на седан Hyundai Solaris (от 746 тыс. руб.), а в Екатеринбурге (46,2 тыс. руб.) — 16,5 месяца, чтобы приобрести Kia Rio , стоимость которого начинается от 769,9 тыс. руб.).

В Волгограде при среднемесячной зарплате 33 тыс. рублей местному жителю на приобретение автомобиля Lada Granta , минимальная цена которой составляет 444,9 тыс. рублей, нужно копить 13,5 месяца.