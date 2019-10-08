Пойман водитель, сбивший насмерть женщину с детьми

Виновник ДТП, в котором погибли женщина и двое детей, был задержан спустя два часа после происшествия. Пьяный и без прав.

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Женщина и двое детей 12 и 10 лет погибли в результате наезда на них легкового автомобиля в районе хутора Клиновый Ровеньского района Белгородской области, на трассе Россошь-Старобельск-Лозная. 38-летняя женщина и ее сын и дочь ехали на велосипедах в попутном направлении. В результате удара от полученных ран они скончались на месте. Водитель, который с места ДТП скрылся, был объявлен в розыск.

«Вблизи хутора Клиновый произошёл наезд автомобиля на женщину с двумя детьми. В результате ДТП местная жительница 1981 года, её 12-летний сын и 10-летняя дочь от полученных травм скончались на месте происшествия. Водитель с места происшествия скрылся», — сообщили в местном управлении МВД.

Спустя 2,5 часа виновник смертельной аварии был задержан. Им оказался 30-летний местный житель по фамилии Добренький, у которого нет водительских прав, а сам он находился в состоянии опьянения.

«Подозреваемый был задержан на одной из улиц поселка Ровеньки. Им оказался местный житель, не имевший водительского удостоверения и ранее неоднократно привлекавшийся к административной и уголовной ответственности за управление транспортными средствами в нетрезвом виде», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Автомобиль ВАЗ-2110, на котором были сбиты люди, обнаружен — на нем имеются характерные повреждения. Против водителя будет возбуждено уголовное дело.

Недавно в аварии погибла женщина с младенцем из-за выезда везущего их мужчины на полосу встречного движения.

Фото: Marina Shatskih / Unsplash