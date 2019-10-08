Возможно, вскоре искусственные дорожные неровности обзаведутся системой фото- или видеофиксации.

Умные «лежачие полицейские», оснащенные системой фото- или видеофиксации и самостоятельно определяющие, выдвигать искусственную неровность или нет, могут появиться в России уже в 2021 году, сообщил представитель НТИ «Автонет» Ярослав Федосеев агентству ТАСС. На это государство готово выделить 8 млн рублей.

Сейчас проект умных «лежачих полицейских» проходит обсуждение, и если он будет одобрен, то назовут пилотные регионы, где пройдет эксперимент в следующем году. Если испытания окажутся успешными, то нововведение начнут внедрять в 2021 году.

Предполагается, что эти искусственные дорожные неровности продлят работу подвески автомобиля на 40% при условии соблюдения правил дорожного движения, так как без необходимости выдвигаться не будут. Кроме того, они поспособствуют снижению вредных выбросов: соблюдающему скоростной режим водителю не нужно будет притормаживать, преодолевая искусственную неровность.

Смысл устройства в том, что препятствующий барьер интегрирован в систему фото- и видеофиксации, которая определяет скорость автомобиля. Если водитель едет по правилам, соблюдая скоростной режим, искусственная неровность перед ним не появится.

Система также сможет функционировать избирательно, пропуская скорую помощь или другие экстренные службы.

Тестирование проекта уже проводилось, задача была определить оптимальное расстояние между камерами видеофиксации и барьером, поскольку внезапное появление неровности может создать аварийную ситуацию.

Впрочем, это не изобретение «Автонета», нечто подобное уже существует в Швеции и Канаде, только там, если водитель несется слишком быстро, заглушка, утопленная в проезжую часть, открывается, и получается углубление порядка 60 мм.

Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС