Skoda начала продажи обновленного Superb. Готовьте больше 2 млн — журнал За рулем

Skoda начала продажи обновленного Superb. Готовьте больше 2 млн

Первой в продаже появится 190-сильная версия автомобиля. Более скромные варианты ожидаются в 2020 году.

Skoda Superb
Skoda Superb

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Объявлено начало продаж в России обновленного флагмана модельного ряда Skoda Superb. Автомобиль представлен в двух кузовах: лифтбек и универсал, а также в версиях SportLine и Laurin & Klement. Предусмотрено три комплектации флагмана — Active, Ambition и Style. Оснащается автомобиль бензиновыми двигателями объемом от 1,4 до 2 литров и мощностью от 150 до 280 л.с., которые будут сочетаться с 6-ступенчатой механической коробкой, а также роботами DSG—6 и DSG—7.

Superb получил полностью светодиодные матричные фары, правда, только в комплектации Style, и светодиодные задние фонари с динамическими поворотниками. Кроме того, автомобиль опционально оснащается системами бесключевого доступа в салон, мониторинга слепых зон Side Assist, одной из трех на выбор мультимедийной системой, цифровой приборной панелью, увеличенной площадкой для телефона с беспроводной зарядкой, органайзером под фальшполом багажника и другими решениями.


Линейка двигателей будет состоять из четырех бензиновых двигателей. Это 1,4-литровый TSI мощностью 150 л.с., способный разгонять автомобиль до 100 км/ч за 8,6 секунды, потребляя при этом в среднем 6 литров на 100 км пути. Его оснастят на выбор механикой либо DSG—7. Другой двигатель, объемом 2 литра и мощностью 190 л.с., разгоняет Superb до 100 км/ч за 7,7 секунды, расходуя в среднем 6,4 литра на 100 км. Он оснащается исключительно DSG—7. Именно этот вариант автомобиля первым поступил в продажу в нашей стране. Также флагман Шкоды будет оснащаться 2-литровыми моторами TSI мощностью 220 и 280 л.с. в паре с DSG—6.


Версия автомобиля

Цена от, руб.

Skoda Superb Ambition 2.0 TSI (190 л.с.) DSG-7

2 097 000

Skoda Superb Style 2.0 TSI (190 л.с.) DSG-7

2 353 000

Skoda Superb Combi Ambition 2.0 TSI (190 л.с.) DSG-7

2 210 000

Skoda Superb Combi Style 2.0 TSI (190 л.с.) DSG-7

2 460 000

Обновленный Skoda Superb в более доступной комплектации Active, а также версии с двигателями 1.4 TSI (150 л.с.), 2.0 TSI (220 л.с.) и 2.0 TSI (280 л.с.) поступят в продажу в 2020 году.

Фото: Skoda

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