Новый лимузин китайского лидера: 6-литровый V12

Си Цзиньпин принимал парад в честь 70-летия КНР на новом лимузине Hongqi L9.

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Во время парада, проводившегося в честь 70-летия провозглашения Китайской Народной Республики, был впервые показан новый лимузин президента FAW Hongqi L9.

Длина нового автомобиля Си Цзиньпиня составляет 6,4 метра, а под капотом установлен 6-литровый 12-цилиндровый бензиновый двигатель. Задние двери лимузина открываются в обратном направлении, облегчая посадку в салон, а в крыше есть широкий люк, позволяющий стоять и принимать парады. Для этого предусмотрены четыре микрофона.

Новый лимузин очень похож на своего предшественника Hongqi HQE внешне, но имеет не рамную конструкцию, а несущий бронированный кузов. Можно заметить и то, что площадь остекления стала больше. Увеличилась и колесная база.

Как и бренд Aurus, подразделение FAW Hongqi выпускает автомобили для правительства, а его название переводится как «Красное знамя». Существует подразделение с 1958 года.

Для поддержания имиджа китайский лидер, как и президент РФ, а также главы, например, США, Германии или Великобритании, отдает предпочтение автомобилям отечественного бренда и не использует в кортеже машины иностранного производства.

Кстати, в кортеже лидера Китая на параде в честь 70-летия КНР присутствовали еще два автомобиля Hongqi с номерными знаками 02019, что символизирует «светлое будущее», и 01949 — количество погибших за КНР героев.

Узнать об автомобилях первых лиц государств Земли можно здесь.

Фото: EPA/TASS