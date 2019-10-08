Сегмент SUV составляет около 44% всего рынка новых легковых автомобилей в нашей стране.

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За 8 месяцев с начала года доля сегмента SUV в России составила 44%, или 440 тыс. единиц. Из общего объема 24% принадлежит Москве (72,6 тыс. шт.) и Санкт-Петербургу (33 тыс. шт.), сообщает аналитическое агентство «Автостат». В структуре местных рынков на долю кроссоверов и внедорожников приходится почти половина автомобилей: чуть больше в Москве — 51,2%, и чуть меньше в Питере — 49,9%.

В тройке лидеров еще и Казань, где доля «проходимцев» составляет 44,3%, на четвертом месте Екатеринбург — 44,5%, и замыкает ведущую «пятерку» Самара с показателем 45,9%.

Из городов, вошедших в Топ-40, около половины рынка приходится на кроссоверы и внедорожники еще и в Кемерове, Красноярске, Омске, Калининграде, Нижневартовске и Барнауле.

Тройку городов, где предпочитают кроссоверы и внедорожники, составили Владивосток (72,8%), Архангельск (61,7%) и Иркутск (58,8%).

Ну и традиционно есть города, где не особо интересуются «проходимцами». В ведущей тройке расположились Тольятти (23%), Набережные Челны (34,1%) и Ижевск (37,8%).