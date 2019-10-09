Есть такое предложение к главе МВД.

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С предложением поощрять водителей за сообщения о нарушителях ПДД к главе МВД Владимиру Колокольцеву обратился депутат Заксобрания Ленобласти Владимир Петров.

В письме, которое есть в распоряжении агентства РИА Новости, он отмечает, что видеокамеры — это, конечно, хорошо, но они не решают проблему системно. С культурой водителей по-прежнему все плохо: они нарушают скоростной режим, не соблюдают дорожную разметку, ездят по обочине и т. д.

Поэтому водителей неплохо было бы стимулировать, призывая к саморегуляции внутри сообщества. В том числе он просит Колокольцева оценить идею внедрения системы, согласно которой участники движения за вознаграждение сообщали бы органам дорожной полиции о водителе-нарушителе.

Например, если нарушение действительно было и оно зафиксировано благодаря сообщению другого водителя, можно часть штрафа, который заплатит нарушитель, пустить на погашение транспортного или иного налога заявителя.

Хотя вознаграждение ни в коем случае не должно стать целью, водители должны сами чувствовать ответственность за безопасность дорожного движения. Поэтому стимулирование может быть введено только на некий переходный период, а в принципе у участников дорожного движения должна выработаться привычка сообщать властям о нарушениях, как, например, в Германии.

Бывают случаи, когда необходимо проявить свою гражданскую позицию и сообщить «куда следует» о творящихся злоупотреблениях и нарушениях на дорогах. Мы в свое время проводили опрос на тему, в каких случаях наши читатели готовы «настучать» на соседа по потоку.

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