Lada 4x4 превращается в «скорую»: вот как она будет выглядеть — журнал За рулем

Lada 4x4 превращается в «скорую»: вот как она будет выглядеть

Новость вызвала неоднозначную реакцию населения.

LADA 4x4
LADA 4x4

LADA > 4x4

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Как устроен современный автомобиль скорой помощи

Машину повышенной проходимости ждет серьезная трансформация. Но в основном все изменения произойдут в салоне. В транспортном средстве сделают складной диван, чтобы можно было при необходимости разместить носилки, и добавят сиденье для медицинской сестры. Для удобства пассажиров также должны появиться подножки и обогрев сидений.

Нижегородская компания «Промышленные технологии», которая вот-вот приступит к выпуску переоборудованного для медицинских целей внедорожника, сообщает, что основные технические характеристики будут сохранены: объем двигателя 1,7 л, мощность 83 л.с. и 5-ступенчатая механическая коробка передач. Транспортное средство на базе ВАЗ-2131 сертифицировано, поэтому бюрократических проволочек возникнуть не должно.

Производители уже описали у себя на сайте особенности и плюсы автомобиля медицинского назначения:

  1. Вместимость: водитель + 2 пассажира + больной на носилках;
  2. Длина носилок: 1950 мм;
  3. Надежная фиксация носилок на приемном устройстве;
  4. Легкая трансформация: складывается пассажирское сиденье, раскладывается приемное;
  5. В багажном отсеке остается свободное место по левому борту для инвалидного кресла.

Кстати, инженеры компании подумывают даже о том, чтобы добавить кондиционер, люк в крыше и электрические стеклоподъемники. А вот громкоговорители и «мигалки» для машин такого назначения не положены. Впрочем, они и не нужны там, где будут ездить такие «скорые». Пробок в таких местах, как правило, не бывает — лишь размытые дороги либо их отсутствие, ведь речь идет о сельской местности.

Вот только далеко не все восприняли новость от отечественного автопрома с энтузиазмом.

«Народ, вы за пределами Московской области были? — написал один из пользователей Сети. — Да там в деревне, особенно зимой и осенью, на вездеходе только можно проехать. Да что там, и в Подмосковье есть места, куда не доберешься. Сейчас медики туда только пешком ходят или вообще там не появляются. А еще я не могу представить, если больной лежачий, как в Ниве его можно положить?».

Но у подобных комментаторов появились оппоненты, которые не согласны с тем, что «скорая» нового образца не проедет в деревню. Они полагают, что как раз на Ниве и можно добраться до самых труднодоступных пунктов назначения. Правда, есть шанс по пути растрясти пациента. Но уж с этим ничего поделать нельзя.

Фото: Промышленные технологии

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Отзывы о LADA 4x4 (22)

LADA 2010 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

В горах просто хорош.

Недостатки:

Их уйма.

Комментарий:

Я бы, будь возможность, поубивал менэйгеров. Свет полное дерьмо. Замки по кругу уродство, особенно багажника. Двигатель дохлый, передаточные числа в коробке —уродство, система температуры двигателя (чуть нагрузка и вентиляторы как на АН-26). Но  тем не менее, пусть этот аппарат и хают. В горах Ка...

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