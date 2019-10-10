Lada 4x4 превращается в «скорую»: вот как она будет выглядеть

Новость вызвала неоднозначную реакцию населения.

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Машину повышенной проходимости ждет серьезная трансформация. Но в основном все изменения произойдут в салоне. В транспортном средстве сделают складной диван, чтобы можно было при необходимости разместить носилки, и добавят сиденье для медицинской сестры. Для удобства пассажиров также должны появиться подножки и обогрев сидений.

Нижегородская компания «Промышленные технологии», которая вот-вот приступит к выпуску переоборудованного для медицинских целей внедорожника, сообщает, что основные технические характеристики будут сохранены: объем двигателя 1,7 л, мощность 83 л.с. и 5-ступенчатая механическая коробка передач. Транспортное средство на базе ВАЗ-2131 сертифицировано, поэтому бюрократических проволочек возникнуть не должно.

Производители уже описали у себя на сайте особенности и плюсы автомобиля медицинского назначения:

Вместимость: водитель + 2 пассажира + больной на носилках; Длина носилок: 1950 мм; Надежная фиксация носилок на приемном устройстве; Легкая трансформация: складывается пассажирское сиденье, раскладывается приемное; В багажном отсеке остается свободное место по левому борту для инвалидного кресла.

Кстати, инженеры компании подумывают даже о том, чтобы добавить кондиционер, люк в крыше и электрические стеклоподъемники. А вот громкоговорители и «мигалки» для машин такого назначения не положены. Впрочем, они и не нужны там, где будут ездить такие «скорые». Пробок в таких местах, как правило, не бывает — лишь размытые дороги либо их отсутствие, ведь речь идет о сельской местности.

Вот только далеко не все восприняли новость от отечественного автопрома с энтузиазмом.

«Народ, вы за пределами Московской области были? — написал один из пользователей Сети. — Да там в деревне, особенно зимой и осенью, на вездеходе только можно проехать. Да что там, и в Подмосковье есть места, куда не доберешься. Сейчас медики туда только пешком ходят или вообще там не появляются. А еще я не могу представить, если больной лежачий, как в Ниве его можно положить?».

Но у подобных комментаторов появились оппоненты, которые не согласны с тем, что «скорая» нового образца не проедет в деревню. Они полагают, что как раз на Ниве и можно добраться до самых труднодоступных пунктов назначения. Правда, есть шанс по пути растрясти пациента. Но уж с этим ничего поделать нельзя.

А хотите знать, на какие машины пересядут сотрудники скорой помощи Дубая?

Фото: Промышленные технологии