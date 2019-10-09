Бэушек покупают все меньше: вторичный рынок тоже падает

УАЗ Патриот с автоматом и с механикой — 6 главных отличий

Вряд ли кто-то будет спорить, что автоматическая коробка передач в городе предпочтительнее механической. Это главный и очевидный плюс любой машины с АКП. Но есть у такого Патриота и другие преимущества. Впрочем, недостатки тоже.