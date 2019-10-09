Бэушек покупают все меньше: вторичный рынок тоже падает — журнал За рулем

Бэушек покупают все меньше: вторичный рынок тоже падает

В сентябре 2019 года было перепродано 455 тыс. единиц, что на 3% меньше, чем год назад.

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Лидирует на этом рынке Лада, доля которой составляет 25%. В сентябре было перепродано 111,8 тыс. автомобилей, что на 5,5% меньше показателя годичной давности. На втором месте и на первом среди иномарок японская Toyota, чей результат 50,2 тыс. подержанных автомобилей (-1,5%). За ней следует Nissan — 25,4 тыс. шт. (-3,7%), Hyundai — 24,4 тыс. шт. (+1,6%) и Kia — 22,9 тыс. шт.

Больше всего упали продажи у Форда — на 6%, а вполне сносно чувствует себя на рынке бэушек Kia — плюс 6,1%.

В рейтинге по моделям первую строчку занимает Ford Focus с результатом 11 300 машин, продажи снизились на 5%. На втором месте хэтчбек Lada 2114 — 11 158 шт. (-9%), далее Lada 2107 — 9,5 тыс. экземпляров (-10,6%), Hyundai Solaris — 9,5 тыс. шт. (+9,8%), Lada 2170 Приора — 9,1 тыс. шт. (-2,3%).

Рост в Топ-10 продемонстрировали всего две модели — Hyundai Solaris (+9,8%) и Kia Rio (+13,4%). А по динамике падения лидирует Lada 2110 — минус 13,2% относительно сентября прошлого года.

За 9 месяцев с начала года вторичный рынок сократился на 0,4% и составил 3 млн 954,1 тыс. единиц.

ТОП-10 МАРОК ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ПРОБЕГОМ В РОССИИ

В СЕНТЯБРЕ 2019 ГОДА (шт.)

Марка

Сентябрь 2019

Сентябрь 2018

Изм., %

9 мес. 2019

9 мес. 2018

Изм., %

1

LADA

111 778

118 341

—5,5

986 059

1 022 879

—3,6

2

TOYOTA

50 184

50 926

—1,5

438 092

444 545

—1,5

3

NISSAN

25 365

26 339

—3,7

223 217

221 206

0,9

4

HYUNDAI

24 408

24 018

1,6

205 932

196 726

4,7

5

KIA

22 949

21 635

6,1

191 647

174 547

9,8

6

CHEVROLET

19 491

20 520

—5,0

172 009

173 784

—1,0

7

VOLKSWAGEN

18 642

19 276

—3,3

159 368

156 404

1,9

8

FORD

17 678

18 812

—6,0

155 343

157 766

—1,5

9

RENAULT

17 027

16 523

3,1

146 551

139 632

5,0

10

MITSUBISHI

13 604

14 328

—5,1

118 756

120 314

—1,3

Всего по России

455 032

469 295

—3,0

3 954 059

3 971 462

—0,4

Фото: Ведомости/ТАСС

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