Сбившего ребенка депутата арестовали и исключили из думы — журнал За рулем

Сбившего ребенка депутата арестовали и исключили из думы

Ребенок был сбит Виталием Бутом на пешеходном переходе. Сам депутат в этот момент был пьян и скрылся с места ДТП.

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Пьяный депутат сбил ребенка на переходе и скрылся

Сбивший ребенка на пешеходном переходе возле школы, на глазах у десятков свидетелей депутат Городской думы Новороссийска Виталий Бут был вынужден подать заявление о досрочном сложении полномочий парламентария, которое было удовлетворено.

«Городская дума муниципального образования город Новороссийск решила досрочно прекратить полномочия депутата Городской думы VI созыва муниципального образования город Новороссийск по одномандатному избирательному округу № 16 Бута Виталия Владимировича, приняв его отставку», — говорится в опубликованном на сайте думы Новороссийска протоколе заседания.

Также ввиду того, что теперь уже бывший депутат и все еще действующий генеральный директор футбольного клуба «Черноморец» оставил место ДТП и пытался скрыться во дворах, его арестовали на двое суток по ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ «Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием».


Приостановлено и членство Виталия Бута в партии «Единая Россия». Такое решение принял политический совет регионального отделения. Пока только на время следствия.

Напомним, что наезд на ребенка Бутом был совершен 4 октября. Пострадавшая девочка все еще находится в больнице.

Фото, видео: YouTube

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