Сын заслуженного врача России сбил курсанта. Признан невменяемым — журнал За рулем

Сын заслуженного врача России сбил курсанта. Признан невменяемым

Каким образом у психически больного человека оказались водительские права, выясняется отдельно.

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Черт знает что: умышленный наезд на курсанта и... ничего!

Покушавшийся на убийство курсанта воронежского училища МЧС 1 апреля этого года Вячеслав Дмитренко признан невменяемым, заявили в прокуратуре. Мужчина, которому исполнилось 46 лет, будет направлен на принудительное лечение.

Дело против великовозрастного мажора, сына 67-летней Людмилы Дмитренко (заслуженного врача России, профессора терапевтических дисциплин и специалиста по взаимодействию с регионами в Воронежском государственном медицинском университете имени Бурденко), возбудили не сразу, а видеозапись наезда на курсанта пытались удалить. Тем не менее дело о покушении было возбуждено и на этой неделе передано в суд.

«Прокуратура Ленинского района направила в суд уголовное дело в отношении 46-летнего воронежца, в действиях которого усматриваются признаки преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 1 статьи 105 УК РФ (Покушение на убийство)», — говорится в сообщении прокуратуры.

Мы уже писали, что согласно слухам в соцсетях, после задержания сына мама тут же оформила справку о душевной болезни сына. Действительно, согласно сообщению Ленинского районного суда, у Вячеслава Дмитренко вторая группа инвалидности и множество заболеваний.

«Согласно заключению судебно-психиатрической комиссии экспертов ФМИЦПН МЗ РФ им В. П. Сербского, задержанный страдает хроническим психическим расстройством в форме параноидной шизофрении. В момент совершения уголовно наказуемого деяния он не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими».

Теперь прокуроры настаивают на принудительном психиатрическом лечении Вячеслава Дмитренко в стационарных условиях специализированного типа.

Отдельно инициирована проверка врачей, которые могут быть причастны к выдаче душевнобольному разрешения на получение водительских прав. По результатам проверки может быть возбуждено уголовное дело.

Фото, видео: vk.com

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