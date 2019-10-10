Таких покрышек вы никогда не видели: удивились даже в полиции

В Индии уже начался прием заказов на новый Селтос, а в России грозу Креты и Арканы ожидают только в начале 2020 года. Но, похоже, произойти это может и раньше, производитель уже сформировал списки комплектаций для нашей страны.
Конвейерное производство сотен тысяч автомобилей в год отнюдь не означает, что все вышедшие из ворот машины имеют одинаковый ресурс. И это не карма, а влияние объективных факторов. Причем некоторые зависят напрямую от владельца, так что продлить жизнь собственной машине вполне реально.
Культовый японец Mark II, несмотря на солидный возраст, до сих пор востребован на вторичке. Только за последний месяц через сервис проверки истории эксплуатации avtocod.ru модель проверили более 2 400 раз. Если вы в числе поклонников «морковки», узнайте, на что обратить внимание при покупке.