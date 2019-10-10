Таких покрышек вы никогда не видели: удивились даже в полиции

А уж казалось бы, стражи порядка на дорогах видели буквально всё, но тут и они пришли в замешательство!

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Октябрь — время смены летних шин на зимние. Однако в Англии зимняя резина не особо распространена, пишет auto-motor-und-sport.de. Вот почему некоторых водителей совсем не заботит состояние покрышек, они просто не обращают на них внимание.

Однако патрульные полицейские в английском графстве Дербишир обратили внимание на Vauxhall Zafira, на которой родители привезли своего ребенка в школу. Минивэн ездил на причудливо деформированных шинах: на боковых поверхностях было много пузырчатых неровностей. Причиной деформации могло стать сочетание брака при изготовлении, возраста резины, скорости движения при слишком низком давлении в шинах и множественных ударов, отмечают в полиции. Марка шин, к сожалению, на фото не видна, но как бы то ни было, автомобиль с поврежденными шинами все еще мог двигаться.

Тем не менее полицейские временно изъяли его из обращения, порекомендовав водителю немедленно обратиться в ближайшую мастерскую, чтобы сменить шины. Подозревают, что это помогло предотвратить очень вероятный несчастный случай.

А чтобы водители все-таки обращали внимание на то, на каких шинах они иногда ездят, полиция Дербишира разместила эту фотографию в Твиттере.