Под Калугой микроавтобус с пассажирами во время разворота был сбит грузовым автомобилем и вылетел в кювет.

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На 202-м километре трассы М-3 «Украина» произошло ДТП, в котором погибли пять человек. Еще трое находятся в реанимации в тяжелом состоянии. По предварительным данным, виновником аварии стал водитель микроавтобуса, который допустил столкновение с грузовиком.

«Водитель транспортного средства Mercedes — Benz Sprinter , двигаясь со стороны города Брянска в сторону города Москвы, при начале движения от обочины дороги для выполнения маневра разворота допустил столкновение с автомобилем Scania , который двигался в попутном направлении», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Калужской области.

В результате удара микроавтобус с людьми отбросило в кювет. Четыре человека погибли на месте. Еще один от полученных травм скончался позже в реанимации. В данный момент медики пытаются спасти еще троих из шести пострадавших, которые получили тяжелые травмы.

В данный момент полицейские устанавливают обстоятельства происшествия, выясняют личности пострадавших и погибших в аварии, а также проверяют законность пассажироперевозок на разбившемся микроавтобусе.

Чаще всего аварии с участием автобусов случаются по вине их водителей. На днях автобус с туристами опрокинулся в кювет при обычном вхождении в поворот.

Фото: Главное управление МЧС России по Калужской области