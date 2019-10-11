АВТОВАЗ опроверг появление Lada Van

Его назвали «Американской мечтой» и сняли во многих голливудских фильмах. А когда актерская карьера лимузина завершилась — бросили за ненадобностью на парковке. Только сейчас заинтересованные музейщики забрали наконец достояние нации, решив отреставрировать.
Культовый японец Mark II, несмотря на солидный возраст, до сих пор востребован на вторичке. Только за последний месяц через сервис проверки истории эксплуатации avtocod.ru модель проверили более 2 400 раз. Если вы в числе поклонников «морковки», узнайте, на что обратить внимание при покупке.