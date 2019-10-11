АВТОВАЗ опроверг появление Lada Van

«Смешным бредом» назвал глава пресс-службы слухи о появлении минивэна Lada на базе Renault Dokker.

Как заявил руководитель пресс-службы АВТОВАЗа Сергей Ильинский, минивэн Lada на базе «каблучка» Renault Dokker в ближайшее время не появится и ждать его в 2020 году не стоит. Подобная модель совершенно не оправдана, потому что в этой нише у бренда есть автомобиль Lada Largus, который пользуется хорошим спросом и продажи которого стабильны. Таким образом, предприятие сегодня сосредоточено на подготовке других новинок.

«Это очередной смешной бред, которого много вокруг. В ближайшее время такого автомобиля точно ожидать не стоит, в ближайшие годы. Но, тем не менее, другие новинки последуют», — высказался Сергей Ильинский в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Предполагалось, что скоро на конвейер АВТОВАЗа может встать минивэн под названием Van, созданный на базе Renault Dokker и имеющий фамильную внешность автомобилей Lada. Подобная модель оказалась бы вместительнее, но и дороже Лады Ларгуса.

Сложно сказать, насколько востребованным был бы автомобиль, но надеяться на большие продажи не стоит из-за низкой популярности в нашей стране машин в специфическом кузове, прозванном «каблучком». Универсал Lada Largus — более понятный и приемлемый для российского покупателя автомобиль. Согласно статистике АЕБ, за три квартала 2019 года в России было продано 31 663 Ларгуса, что на 777 машин меньше, чем за тот же период 2018 года. В результате модель занимает 7-е место в списке самых популярных автомобилей.

Дилеров Lada могут ждать большие перемены — их начал контролировать новый директор по продажам и маркетингу, создатель концепции Blue Box.

Фото: Renault