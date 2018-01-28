Жадность 80 lvl: сгоревший дотла Ferrari выставлен на продажу — журнал За рулем

Жадность 80 lvl: сгоревший дотла Ferrari выставлен на продажу

Владелец решил продать свой автомобиль, несмотря на то что от него остались только угольки.

Ferrari 458 italia spider
Ferrari 458 italia spider

Ferrari > 458 italia spider

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Ferrari 458 Spider — одна из последних моделей с безнаддувным мотором V8 и одна из самых красивых машин, выпущенных в итальянском Маранелло за последние десятилетия. Но этого представителя семейства на фото красочные эпитеты уже не касаются. Тем не менее он выставлен на продажу.

Продающийся Ferrari попал в какую-то аварию и сгорел дотла. Все, что от него осталось, — это груда расплавленного металла, которая уже успела покрыться ржавчиной. Сгоревшие машины время от времени выставляются на аукционы, и непонятно, кто их покупает. Вероятно, людей интересует не сам автомобиль, а его VIN-номер.

Понятно, что этот сгоревший Ferrari никогда уже не поедет, но это не значит, что итальянский суперкар будет списан, несмотря на то что в нем не уцелел ни один винтик. Как ни странно, организаторы аукциона классифицировали этот Ferrari 458 Spider как Enhanced Vehicles (улучшенное транспортное средство) — оно было помыто и  почищено с помощью пылесоса. Что-то подсказывает, что мойка и уборка были выполнены халтурно.

Жадность 80 lvl: сгоревший дотла Ferrari выставлен на продажу

  • Нередко на дорогах встречаются такие автомобили, что к ним возникает только один вопрос — как ты еще ездишь?

Фото: Аукцион Copart

Жадность 80 lvl: сгоревший дотла Ferrari выставлен на продажу
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Отзывы о Ferrari 458 italia spider (1)

Ferrari 2017 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Красивая

Недостатки:

Я пешком быстрее хожу

Комментарий:

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