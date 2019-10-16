УАЗ Патриот получит новые опции

В ближайшее время внедорожники получат USB-порты, воздуховоды для второго ряда сидений и некоторые другие системы.

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УАЗ продолжает модернизацию своих внедорожников с упором на комфортабельность салона. В базе Федерального института промышленной собственности появились патенты, согласно которым автомобили УАЗ получат ряд современных систем и опций, которые сделают салон автомобиля более удобным для водителя и пассажиров.

Новый центральный тоннель, который, судя по рычагу автоматической коробки передач, предназначен для Патриота, лишен рычага стояночного тормоза. Вместо него установлена кнопка электронного ручника. Центральный подлокотник может подниматься, но под ним нет бокса или места для хранения. Перед рычагом коробки передач и справа от него находятся подстаканники, ниша для мелочей и отделение с USB—портами, которые предназначены не только для зарядки гаджетов, но и для передачи информации с флешек. Все эти ниши закрываются сдвижными шторками.

Упомянутый USB—порт связан с новой мультимедийной системой автомобиля. Судя по изображениям, предусматривается две новые медиасистемы. Первая имеет небольшой экран для отображения текстовой информации и 14 кнопок под ним, а вторая — примерно 8-дюймовый монитор и 8 кнопок по его бокам.

Комфортнее станет и пассажирам второго ряда. На задней части нового тоннеля расположены два воздуховода, два USB—разъема для зарядки гаджетов, 12-вольтовая классическая розетка, три кнопки, назначение которых пока непонятно (это может быть управление обдувом либо обогревом сидений), и полочка для хранения.

Также в базе Федерального института промышленной собственности есть патенты на новые складные ключи для УАЗов, но заводить автомобили можно и со смартфона.

Изображения: Федеральный институт промышленной собственности