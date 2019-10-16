Первые фото нового поколения Nissan X-Trail

Автомобиль выглядит более рельефным, а его салон выполнен в стиле хайтек и оснащен современными системами.

На новых шпионских фотографиях видно, насколько изменится новое поколение Nissan X—Trail следующего поколения. Его кузов станет более рельефным, а изгибы панелей напоминают мускулы. Тем не менее кроссовер остается узнаваемым — он выдержан в стилистике Ниссана.

V-образная решетка радиатора сохранилась, но теперь она более аккуратно вписывается в дизайн. Фары расположены ниже, как у Nissan Juke, а над ними заметны дневные ходовые огни с поворотниками. Задняя часть автомобиля скрыта под очень плотным камуфляжем. Видны лишь высоко расположенные фонари небольшого размера. Не исключено, что это временное решение.

Зато в интерьере изменения кардинальные. Теперь он выполнен в набирающем популярность стиле хайтек, которому вполне соответствует оснащение: цифровая панель приборов, большой монитор информационно-развлекательной системы, парящий над центральной консолью.

Похоже, что на руле появились новые кнопки управления информационно-развлекательной системой. Справа расположен большой экран мультимедийной системы, а под ним — ряд кнопок. Еще ниже установлен блок управления климат-контролем с обычными кнопками, но с отдельным монитором.

Появился моностабильный рычаг коробки передач, который не меняет свое положение при переключениях. Рядом с ним расположена кнопка электронного стояночного тормоза и шайба селектора режимов вождения.

Дата премьеры нового Nissan X—Trail пока неизвестна, но судя по тому, что уже ведутся испытания на дорогах общего пользования, мы увидим следующее поколение кроссовера в 2020 году.

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Фото: motor1.com