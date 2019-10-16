Первые фото нового поколения Nissan X-Trail — журнал За рулем

Первые фото нового поколения Nissan X-Trail

Автомобиль выглядит более рельефным, а его салон выполнен в стиле хайтек и оснащен современными системами.

Nissan X-Trail
Nissan X-Trail

Nissan > X-Trail

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На новых шпионских фотографиях видно, насколько изменится новое поколение Nissan XTrail следующего поколения. Его кузов станет более рельефным, а изгибы панелей напоминают мускулы. Тем не менее кроссовер остается узнаваемым — он выдержан в стилистике Ниссана.

V-образная решетка радиатора сохранилась, но теперь она более аккуратно вписывается в дизайн. Фары расположены ниже, как у Nissan Juke, а над ними заметны дневные ходовые огни с поворотниками. Задняя часть автомобиля скрыта под очень плотным камуфляжем. Видны лишь высоко расположенные фонари небольшого размера. Не исключено, что это временное решение.

Зато в интерьере изменения кардинальные. Теперь он выполнен в набирающем популярность стиле хайтек, которому вполне соответствует оснащение: цифровая панель приборов, большой монитор информационно-развлекательной системы, парящий над центральной консолью.

Похоже, что на руле появились новые кнопки управления информационно-развлекательной системой. Справа расположен большой экран мультимедийной системы, а под ним — ряд кнопок. Еще ниже установлен блок управления климат-контролем с обычными кнопками, но с отдельным монитором.

Появился моностабильный рычаг коробки передач, который не меняет свое положение при переключениях. Рядом с ним расположена кнопка электронного стояночного тормоза и шайба селектора режимов вождения.

Дата премьеры нового Nissan XTrail пока неизвестна, но судя по тому, что уже ведутся испытания на дорогах общего пользования, мы увидим следующее поколение кроссовера в 2020 году.

Первые фото нового поколения Nissan X-Trail

Фото: motor1.com

Первые фото нового поколения Nissan X-Trail
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Отзывы о Nissan X-Trail (7)

Nissan 2016 / срок владения 1 — 3 года

Достоинства:

Качественный салон, хорошая проходимость, потолок не давит, подвеска достаточно мягкая.

Недостатки:

Недостаточный обзор, слабая шумоизоляция, свист на скорости более 140 км/ч, постоянно грязное стекло задней двери, огромные противосолнечные козырьки перекрывают обзор.

Комментарий:

Тяжеловат для двигателя 2.0, движок 2.5 предпочтительнее, но налог и расход бензина значительно больше. Нет режима "спорт", а кнопка "ЕСО" расположена не совсем удобно — если нужны резкие ускорения режим "ЕСО" лучше отключать заранее. На мой взгляд не самое лучшее ра...

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