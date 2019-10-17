Стало известно, как будут выглядеть фары «Русского Прадо» УАЗа

Опубликовано свидетельство того, что УАЗ работает над обещанной моделью — внедорожником наподобие Toyota LC Prado.

В базе Роспатента появились изображения фар и задних фонарей, чье авторство принадлежит Ульяновскому автомобильному заводу, о чем свидетельствует документ RU 116819, который, кстати, уже изъят из общего доступа.

Фары и задние фонари, рисунки которых были опубликованы в базе Роспатента, имеют более узкую и продолговатую форму и, судя по архитектуре источников света, являются полностью светодиодными. Авторами дизайна являются шеф-дизайнер завода Андрей Сухановский и двое его коллег — Олег Королев и Михаил Вершилкин.

Возможно, что опубликованные на днях в базе Роспатента центральный тоннель и мультимедийные системы также являются деталями для новой модели УАЗа, а не для Патриота. В частности, 8-дюймовый монитор имеет дизайн, который больше подходит для модного сегодня «парящего» монтажа, а не для полного интегрирования в центральную консоль, как на Патриоте.

Согласно слухам, новую модель УАЗа, которую с подачи главы Sollers Вадима Швецова прозвали «Русским Прадо», будет отличать рама нового образца — более широкая и с зоной запланированной деформации спереди на случай лобовых столкновений. Передняя подвеска автомобиля будет независимой, пружинной, а задняя — зависимой, но в угоду комфорту тоже пружинной. Автомобиль, по слухам, планируют оснащать турбодизельным мотором Ford объемом 2,2 литра.

Стоимость новой модели должна составить около 1,5 млн рублей, о чем заявлял Вадим Швецов.

Ранее был опубликован патент на складные ключи УАЗ. Такие же должен получить и новый внедорожник.

Изображения: УАЗ, Роспатент