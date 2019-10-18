В музее Lada появился новый экспонат

Экспозиция музея пополнилась редким спорткаром, созданным АВТОВАЗом в начале века и участвовавшим в гонках.

Сегодня в музее Lada, расположенном в Тольятти, появился новый экспонат —спортпрототип Lada Revolution.

Переданный экземпляр был отреставрирован группой заводчан. Именно он был первым представителем серии и выставлялся в 2003 году на автосалонах в Москве и Франкфурте.

Lada Revolution является среднемоторным заднеприводным родстером. В основе его кузова стальной каркас, обшитый алюминиевыми и пластиковыми панелями. Двигатель объемом 1,6 литра, мощностью от 150 до 200 л.с., расположен за водителем. Крутящий момент на колеса передается через 6-ступенчатую секвентальную механическую коробку. Разгон Lada Revolution до скорости 100 км/ч занимает около 6,5 секунд, а максимальная скорость спортпрототипа — 260 км/ч.

Автомобиль не только выставлялся на автосалонах, но и активно участвовал в гонках начиная с мая 2004 года. Существовала даже моносерия Lada Revolution, а в 2005 году на гонках в Литве спортпрототип, пилотируемый В. Харловым и В. Дудиным, одержал победу в своем классе и занял 2-е место в абсолютном зачете.

Экспозиция музея Lada, который существует уже 43 года, состоит из 74 уникальных автомобилей. Ежегодно ее осматривают около 20 тысяч человек.

АВТОВАЗ начал производство Лады Весты с автоматической коробкой. Автомобиль уже скоро должен появиться в салонах дилеров марки.

Фото: АВТОВАЗ