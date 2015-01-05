Названия новых моделей содержатся в базе Роспатента.

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Товарные знаки еще двух автомобилей единой модульной платформы были зарегистрированы в августе 2019 года, но информация об этом появилась только сейчас. Arsenal — это минивэн премиальной линейки Aurus (ЕМП-4125), Komendant — внедорожник (ЕМП-4124). Последний пока официально не показали, хотя утечки изображений в СМИ были. Обещают, что премьера внедорожника состоится на Московском автосалоне в 2020 году.

Название Senat было оформлено в базе Роспатента еще в 2017 году. Имена автомобили позаимствовали от названий башен московского Кремля.

Интересно, что все товарные знаки зарегистрированы на ФГУП НАМИ, а не на ООО «Аурус», акциями которой владеют три структуры ФГУП НАМИ (63,5%), Фонд Tawazun из ОАЭ (36%) и Sollers (0,5%), сообщает «Российская газета».

Также известно, что Минпромторг и эмиратский фонд Tawazun обсудят объем заказов и продаж автомобилей Aurus уже в ноябре.

Президент Туркмении собирается приобрести всю линейку автомобилей Aurus, о чем напомнил президенту Путину во время встречи на совете глав государств СНГ.

Изображение: НАМИ