Пьяный полицейский, сбивший пешехода на переходе, уволен — журнал За рулем

Пьяный полицейский, сбивший пешехода на переходе, уволен

Сотрудник полиции находился не при исполнении и в пьяном виде, заявили в местном управлении МВД.

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Трое пешеходов были сбиты на переходе

В Рязани полицейский, управляя личным автомобилем и находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на человека, переходящего дорогу по пешеходному переходу.

«У дома №5 по улице Касимовское шоссе автомобиль Hyundai сбил 43-летнего жителя Рязани, пересекавшего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте», — сообщили в пресс-службе Управления МВД России по Рязанской области.

Оперативно прибывшие на место ДТП инспекторы ГИБДД обнаружили за рулем сбившего человека автомобиля 28-летнего полицейского, который являлся сотрудником отдела МВД по Советскому району города.

«Полицейский ехал на личном автомобиле во внеслужебное время, не в форменной одежде. Медицинским освидетельствованием установлено, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения», — рассказали в ГИБДД.

В результате проведенной проверки мужчина был уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. В отношении его Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». Бывшему сотруднику полиции грозит лишение свободы сроком от 5 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности в течение трех лет. В данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения.

  • Еще один малолетний мальчик, которого насмерть сбил сотрудник кировской полиции, оказался пьяным.

Фото: Luke Stackpoole / Unsplash

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