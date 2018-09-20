Пьяный полицейский, сбивший пешехода на переходе, уволен

Вокруг одни дятлы! — с таким подходом в ДТП не попадешь

На дорогах такое случается постоянно: другой водитель обязан вам уступить, но уступит ли? А вдруг он вас не заметил, решил проскочить или вовсе не знает Правил и уверен, что это вы должны уступить ему дорогу? Если хотя бы одно из предположений верно, вы окажетесь в ловушке. И пусть в ДТП будет виноват кто-то другой — от этого не легче.