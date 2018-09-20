В России растет армия пешеходов: продажи бензина падают

На дорогах такое случается постоянно: другой водитель обязан вам уступить, но уступит ли? А вдруг он вас не заметил, решил проскочить или вовсе не знает Правил и уверен, что это вы должны уступить ему дорогу? Если хотя бы одно из предположений верно, вы окажетесь в ловушке. И пусть в ДТП будет виноват кто-то другой — от этого не легче.
Почти полмиллиона человек в мире уже купили Geely Atlas с турбомотором. Но до России такая версия доехала только что. Машина интересная, и у вас наверняка возникнут вопросы по ее начинке. «За рулем» уже ответил на 16!
Мы уже привыкли, что жизненный цикл современных машин составляет 6–7 лет. Однако прежний Suzuki Jimny продержался на конвейере 20 лет. По логике вещей, его сменщик должен быть на два порядка современней. Однако результат оказался не совсем такой!