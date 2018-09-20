В России растет армия пешеходов: продажи бензина падают

Падение спроса на бензин оказалось рекордным за последние четыре года.

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Продажи бензина на территории нашей страны сократились на 1,1%, что для данного рынка является очень существенным спадом.

Аналитики связывают снижение спроса на бензин с тем, что россияне — основные потребители этого вида топлива — стали меньше ездить на своих личных транспортных средствах. Это связано и с высокой стоимостью топлива, и с дороговизной эксплуатации автомобилей: к расходам прибавились многочисленные штрафы, оплата парковок и повышенный расход топлива в пробках. Кроме того, многие коммерческие организации, закупающие бензин, такие как таксопарки, стали активно переходить на газ.

Небольшой рост спроса на бензин в 2018 году сменился падением в 2019-м, пик которого пришелся на конец июля. Тогда спрос упал на 1,4%. Подобное падение продаж наблюдалось только в 2015 году, когда спрос на бензин упал на 1,9%. Затем продажи продолжили снижаться: в 2016 году на 0,4% и на 0,3% в 2017-м. В 2018 году спрос вырос всего на 0,4%. Таким образом, за последние пять лет продажи бензина, можно сказать, постоянно падают.

«Необходимо учитывать, что в 2015 году был обвал всего — рубля, цен на нефть, заработали санкции против России. Снижение в относительно спокойной ситуации выглядит серьезнее, чем в условиях, когда все рынки падают», —- приводят «Известия» слова аналитика ГК «Финам» Алексея Калачёва.

Тем временем Росстат рапортует о повышении спроса на бензин. Согласно его отчету, на территории нашей страны продажи бензина выросли в этом году на 2,9%.

«Не знаю, откуда Росстат взял такие данные. Ни один фактор не свидетельствует о росте спроса на бензин в России. Все, что мы видим на рынке, говорит именно о его падении » , —- говорит генеральный директор агентства «Аналитика товарных рынков» Михаил Турукалов.

В первую очередь аналитики связывают постепенное снижение спроса на бензин с уменьшением потребительской активности россиян, среди которых ежегодно от поездок на личном автомобиле отказывается все больше людей. С очередным повышением акцизов с 1 января 2020 года на 4% к ним присоединятся новые граждане.

Росстандарт намерен всерьез взяться за недолив топлива на АЗС, для чего разрабатывает целый комплекс мер.

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