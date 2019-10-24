В правительстве предложили разработать систему поощрений.

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С предложением поощрять аккуратных водителей в рамках съезда «Деловой России» выступил вице-премьер Максим Акимов. Он считает, что система поощрений, которую стоит разработать, будет провоцировать водителей аккуратнее управлять своими транспортными средствами и не нарушать правила дорожного движения.

«Главная задача для нас — стимулировать безопасное поведение на дороге, в том числе онлайн-контролем за транспортным средством, в том числе поощрением правильного поведения водителя», — заявил вице-премьер.

Судя по всему, онлайн-контроль подразумевает постоянную слежку за транспортным средством с помощью специальных устройств, имеющихся в автомобиле и передающих информацию о скорости, а также о местоположении автомобиля. Некоторые страховые компании, кстати, уже используют подобные приборы, которые с согласия автовладельцев подключаются к диагностическим разъемам их автомобилей. Взамен страховщики предлагают полисы со скидкой. Делается это на добровольной основе, но, судя по высказыванию Акимова, в правительстве могут рассматривать возможность использования данного решения на иных условиях.

«Я просто уверен, что мы полностью со временем перестроим систему поощрения, систему бонусов по страхованию, дополнительных бонусов, например, за аккуратное вождение, которыми можно было бы в том числе оплачивать штрафы… Потому что если ты аккуратно водишь, можешь и зарабатывать на этом, ведь ты обеспечиваешь безопасное движение не только себе, но и другим участникам дорожного движения. Это надо поощрять, но для этого нам надо видеть транспортное средство», — рассуждает Максим Акимов.

Какие штрафы должны будут оплачивать аккуратные водители — непонятно, так как эти понятия взаимоисключают друг друга. Заинтересовать водителей ездить аккуратнее можно было бы, например, отменяя начисляемый транспортный налог за год, в котором на автомобиль не было выписано ни одного штрафа. Для справки, стоимость приборов, отслеживающих автомобили и передающих скорость, а также другие данные (например, интенсивность ускорения и торможения), составляет около 6500 рублей.

К злостным нарушителям ПДД будет применяться повышенный тариф при расчете стоимости полиса ОСАГО. То есть за нарушение планируется наказывать дважды — штрафами и дорогими полисами.

Фото: Marc Sendra Martorell / Unsplash