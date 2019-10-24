Ответственность за техосмотр хотят вернуть в МВД. Полиция против!

Минэкономики предлагает возложить обязанность выработки государственной политики по техосмотру на МВД. Полиция настроена скептически.

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Министерство экономического развития направило в правительство письмо с предложением передать МВД «полномочия по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере технического осмотра», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу министерства. Таким образом, ГИБДД будет снова вынуждено контролировать техосмотр, чем она занималась до 2011 года.

На сегодняшний день ГИБДД испытывает острую нехватку кадров, из-за чего к предложению Минэкономики относятся скептически. Для того чтобы вновь регулировать сферу техосмотра, потребуется расширять штат.

Осенью 2020 года начнется подготовленная этим летом реформа ТО, ради которой в КоАП и УК РФ были внесены некоторые изменения. За управление автомобилем без техосмотра штраф увеличится до 2 тыс. рублей. Суровее будут наказывать и операторов техосмотра, выдающих карты без проверки транспортных средств.

Контролем и проверкой операторов должно заниматься МВД. Оно же участвует в разработке подзаконных актов, на которые повлияла новая редакция закона о техосмотре. Теперь к обязанностям может прибавиться и ответственность за госполитику в отношении техосмотра, что пока входит в обязанности правительства. В полиции опасаются, что в результате это приведет к необходимости ГИБДД контролировать сферу ТО полностью, включая аккредитацию операторов и контроль над ними.

«Ничего страшного в этой инициативе не видим. Разработкой нового закона занималось Минэкономразвития, но, наверное, тема техосмотра все-таки ближе к МВД. Тем более что именно полиция занималась этой темой до 2011 года. Работа эта крайне неблагодарная, требует дополнительных людей и затрат, ведь в России работает более 5 тысяч операторов», — говорит заместитель исполнительного директора Российского союза автостраховщиков (РСА) Сергей Ефремов.

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