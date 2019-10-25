Второе рождение молодой семьи: машины вдребезги, пешеходы живы

В машине лихача нашли пистолет, поэтому было добавлено обвинение в незаконном хранении оружия.

Полиция Феникса (США) опубликовала видео с дорожной камеры, на котором запечатлено происшествие — водитель на большой скорости ехал на красный свет и чуть не сбил семью с ребенком в коляске, переходившую улицу на зеленый сигнал светофора.

На их счастье, женщина на Chevrolet Cruze тоже проезжала этот перекресток на свой зеленый сигнал. Cruze врезался во внедорожник и отбросил его в сторону. Шевроле начал вращаться, но зато столкновение спасло пешеходов — можно увидеть, как они перебегают улицу.

Полицейские заявили, что находившийся за рулем Отанес Овесо и его пассажирка сбежали с места происшествия. Однако один из автомобилистов, увидев, что произошло, последовал за ним. 28-летнего хулигана удалось задержать. Он арестован, и ему предъявлено обвинение в нападении при отягчающих обстоятельствах. Кроме того, в машине нашли пистолет, поэтому было добавлено обвинение в незаконном хранении оружия.

Серьезные травмы получила только героиня этой истории — 27-летняя владелица Шевроле Круза. Правда, медики считают, что они не опасны для жизни. А вот ее автомобиль пострадал очень сильно.

В России наконец удалось задержать водителя, совершившего циничное ДТП — он сбил пожилую женщину возле ее дома, а потом спокойно уехал.



Видео: YouTube