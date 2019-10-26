Откуда у россиян деньги на автомобили? Опрос «За рулем»

Накопили, взяли в кредит, получили в подарок или выиграли в лотерею? Это мы и пытались выяснить на прошедшей неделе.

Совсем недавно «Росстат» опубликовал итоги выборочного исследования бюджетов домашних хозяйств, согласно которым благосостояние жителей страны растет, однако практически каждой третьей российской семье не хватает денег на крупные покупки, вроде дачи, квартиры, автомобиля.

Специалисты издательства «За рулем» совместно с аналитическим агентством «Автостат» решили узнать, как при таких невысоких доходах россиянам удается приобретать автомобили. Участникам онлайн-опроса, который проводился с 17 по 23 октября, задали вопрос: «Как у вас появился автомобиль?»

Согласно полученным результатам, каждый второй автовладелец (50,2%) из числа респондентов сумел сам накопить деньги на транспортное средство. Почти каждый третий (30,1%) — стал автовладельцем с помощью банковского кредита. Остальные 19,7% (фактически каждый пятый участник опроса) для достижения цели использовали какие-то иные возможности, либо житейские обстоятельства сами пошли им навстречу.

Так, свыше 10% ответивших получили автомобиль в качестве подарка: его оплатили родственники или друзья (6,4%), супруг или супруга (0,6%), машина досталась им по наследству (2,5%) или в качестве лотерейного выигрыша (1,2%).

Еще одной категории опрошенных (таковых набралось 6,3%) приобрести автомобиль помогли родственники и друзья, дав взаймы недостающую сумму.

Примечательно, что среди участников исследования есть категория, отвечающая современному тренду в автомобильном мире — «не владеть, а пользоваться», таковых набралось около 3%. Это те, кто ездит на служебном (1,2%) или арендованном (0,5%) автомобиле, а также на машине, которая выделена во временное пользование (1%).

Комментирует обозреватель «За рулем»

— Забавные итоги опроса. Порадовало, что 52 человека выиграли машину в лотерею — в общем, «Кто возьмет билетов пачку…». А моим первым купленным автомобилем (не папиными Жигулями, а своим!) должна была стать «новая Волга» — ГАЗ-3111. Я уже работал в редакции, и тут как раз ГАЗ наконец-то объявил, что новая модель готова к производству. На Московском автосалоне машину, что называется, «заметили», коллеги постоянно общались с заводом, а тогдашний начальник солидно буркнул, что, мол, сможешь выбрать себе «нормальную».

Денег у меня было аж 8 тысяч долларов: я полагал, что это очень много… Но когда по моей просьбе стали «забрасывать удочки» в Нижний Новгород — мол, когда можно у вас купить машину? — то появились первые подозрения. А несбыточной мою мечту сделала озвученная стоимость: 16 тысяч долларов! Напоминаю, это было два десятка лет назад, а потому сумма лично для меня была космической и абсолютно неподъемной…

Чем кончилась эпопея с 3111, все знают. Кое-как изготовили несколько сотен экземпляров, после чего решили: «А ну ее!» В итоге получилось так, что моей первой машиной стала другая «Волга» — ГАЗ-3102, купленная в столичной фирме СЕТ.

Также недавно мы выясняли, насколько сегодня мечты российских автовладельцев об автомобилях совпадают с реальностью.



Фото: Depositphotos

Инфографика: «Автостат»