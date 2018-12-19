Догонялись: мотоблогерша сняла свое падение на видео

Несмотря на скорость в 180 км/ч, девушка осталась жива.

Блогерша Дарья из Москвы, известная под ником Фантастическая Дастиш, вместе с друзьями каталась по трассе Адлер — Красная Поляна и снимала видео. На одном из поворотов она не рассчитала скорость и крутизну трассы и на скорости 180 км/ч задела отбойник. Авария произошла еще в конце сентября этого года, но видео появилось только сейчас, на нем виден момент аварии.

Дарью госпитализировали в больницу в Сочи, позже ее перевезли в Краснодар. Девушка сломала палец и повредила сухожилия, соединяющие руку с плечом. В общем, отделалась, можно сказать, легко.

Девушку спасло то, что она была в шлеме, позже она написала в Instagram, что жива, руку ей не оторвало, ключицу не сломало. И на мотоцикл она снова сядет.

«Да, сама виновата, да и что, кто не делает ошибок?! Да каждый нарушал ПДД, каждый катает больше скорости ограничения. Да сейчас любую дамочку (и не только) пусти на площадку, да она и половины упражнений не откатает. А вы говорите, я ездить не умею. Не смешите», — прокомментировала она свое падение.