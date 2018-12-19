Сегодня, в 18:52 Дороги к школам оснастят «тревожными кнопками» Это нужно сделать, чтобы предотвратить преступления против несовершеннолетних, считает депутат Госдумы Оксана Пушкина.
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Дороги к учебным заведениям необходимо оборудовать информационными щитами с «тревожной кнопкой», а определять места с их установкой должны администрация школы, полиция и родители школьников,. С таким предложением выступила Оксана Пушкина,
которая также является сопредседателем регионального штаба ОНФ в Московской области.
Напомним, в связи с чем стали обсуждать вопрос безопасности школьников. В начале октября в Саратове
по пути в школу пропала девятилетняя девочка. На ее поиски поднялся весь город, и на следующий день школьницу нашли мертвой в одном из гаражей, мимо которых она проходила. По подозрению в убийстве был задержан 35-летний мужчина, который признал свою вину. У него есть непогашенная судимость за разбой и насильственные действия сексуального характера.
По мнению Пушкиной, школьников нужно обучать «социальной гигиене», рассказывать об угрозах, которые могут исходить от незнакомцев. И даже приглашать на такие уроки представителей общественных организаций, таких как «Лиза Алерт».
Кроме того, эксперты Народного фронта предлагают разработать для детей безопасные маршруты, ведущие к школам.
Все инициативы, направленные на усиление мер безопасности для школьников, передадут
в профильный комитет Госдумы. Дмитрий Феоктистов/ТАСС
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