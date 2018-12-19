Дороги к школам оснастят «тревожными кнопками»

Это нужно сделать, чтобы предотвратить преступления против несовершеннолетних, считает депутат Госдумы Оксана Пушкина.

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Дороги к учебным заведениям необходимо оборудовать информационными щитами с «тревожной кнопкой», а определять места с их установкой должны администрация школы, полиция и родители школьников,. С таким предложением выступила Оксана Пушкина, которая также является сопредседателем регионального штаба ОНФ в Московской области.

Напомним, в связи с чем стали обсуждать вопрос безопасности школьников. В начале октября в Саратове по пути в школу пропала девятилетняя девочка. На ее поиски поднялся весь город, и на следующий день школьницу нашли мертвой в одном из гаражей, мимо которых она проходила. По подозрению в убийстве был задержан 35-летний мужчина, который признал свою вину. У него есть непогашенная судимость за разбой и насильственные действия сексуального характера.

По мнению Пушкиной, школьников нужно обучать «социальной гигиене», рассказывать об угрозах, которые могут исходить от незнакомцев. И даже приглашать на такие уроки представителей общественных организаций, таких как «Лиза Алерт».

Кроме того, эксперты Народного фронта предлагают разработать для детей безопасные маршруты, ведущие к школам.

Все инициативы, направленные на усиление мер безопасности для школьников, передадут в профильный комитет Госдумы.

Нечто подобное существует в городе-призраке Детройте, где через каждые 100 метров установлены столбики с «тревожной кнопкой», чтобы в случае чего можно было вызвать полицию.

Прививать навыки безопасного поведения на дороге нужно уже с детского возраста, решили в ГИБДД и активно работают с юными инспекторами движения.

Дмитрий Феоктистов/ТАСС