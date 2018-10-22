Сегодня, в 11:38 У Лады XRAY появится новая комплектация Автомобиль в новой версии Instinct будет выглядеть более стильно благодаря двухцветной окраске кузова.
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Lada XRAY. На сегодняшний день спрос на автомобиль снижается — за три квартала 2019 года продажи модели упали почти на 5000 штук, или на 18%. Ситуацию может выправить недавнее появление нового двигателя на внедорожной версии XRAY Cross и вариатора, а также запуск новых версий.
На АВТОВАЗе уже собрана пробная партия Лад
XRAY в новой комплектации Instinct, сообщает Лада.Онлайн со ссылкой на собственные источники, близкие к заводу. Пресс-служба предприятия эту информацию не подтверждает. Тем не менее подобные дизайнерские версии уже неоднократно выпускались АВТОВАЗом для стимуляции продаж. Например, проспортивная Lada Granta Drive Active или машины спецсерии #CLUB. Существовали особые версии и у моделей Priora и Kalina, которые имели двухцветную окраску кузова.
В новой комплектации Lada XRAY Instinct будет отличаться некоторыми элементами внешнего дизайна, а ее крыша и обтекатели зеркал заднего вида будут окрашены в черный цвет. Двухцветными, серо-черными, будут и колесные диски автомобиля. Об уровне оснащения новой версии пока ничего не известно, но не исключено, что модель получит несколько новых функций или аксессуаров.
Фото: АВТОВАЗ
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