У Лады XRAY появится новая комплектация

Автомобиль в новой версии Instinct будет выглядеть более стильно благодаря двухцветной окраске кузова.

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АВТОВАЗ продолжает реализацию одного из своих проектов по продвижению модели Lada XRAY. На сегодняшний день спрос на автомобиль снижается — за три квартала 2019 года продажи модели упали почти на 5000 штук, или на 18%. Ситуацию может выправить недавнее появление нового двигателя на внедорожной версии XRAY Cross и вариатора, а также запуск новых версий.

На АВТОВАЗе уже собрана пробная партия Лад XRAY в новой комплектации Instinct, сообщает Лада.Онлайн со ссылкой на собственные источники, близкие к заводу. Пресс-служба предприятия эту информацию не подтверждает. Тем не менее подобные дизайнерские версии уже неоднократно выпускались АВТОВАЗом для стимуляции продаж. Например, проспортивная Lada Granta Drive Active или машины спецсерии #CLUB. Существовали особые версии и у моделей Priora и Kalina, которые имели двухцветную окраску кузова.

В новой комплектации Lada XRAY Instinct будет отличаться некоторыми элементами внешнего дизайна, а ее крыша и обтекатели зеркал заднего вида будут окрашены в черный цвет. Двухцветными, серо-черными, будут и колесные диски автомобиля. Об уровне оснащения новой версии пока ничего не известно, но не исключено, что модель получит несколько новых функций или аксессуаров.

Спрос на Lada XRAY с автоматическими трансмиссиями невелик. Такие версии автомобиля предпочитает один покупатель из десяти.

Фото: АВТОВАЗ