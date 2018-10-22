У Лады XRAY появится новая комплектация — журнал За рулем

У Лады XRAY появится новая комплектация

Автомобиль в новой версии Instinct будет выглядеть более стильно благодаря двухцветной окраске кузова.

LADA XRAY
LADA XRAY

LADA > XRAY

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АВТОВАЗ продолжает реализацию одного из своих проектов по продвижению модели Lada XRAY. На сегодняшний день спрос на автомобиль снижается — за три квартала 2019 года продажи модели упали почти на 5000 штук, или на 18%. Ситуацию может выправить недавнее появление нового двигателя на внедорожной версии XRAY Cross и вариатора, а также запуск новых версий.

На АВТОВАЗе уже собрана пробная партия Лад XRAY в новой комплектации Instinct, сообщает Лада.Онлайн со ссылкой на собственные источники, близкие к заводу. Пресс-служба предприятия эту информацию не подтверждает. Тем не менее подобные дизайнерские версии уже неоднократно выпускались АВТОВАЗом для стимуляции продаж. Например, проспортивная Lada Granta Drive Active или машины спецсерии #CLUB. Существовали особые версии и у моделей Priora и Kalina, которые имели двухцветную окраску кузова.

В новой комплектации Lada XRAY Instinct будет отличаться некоторыми элементами внешнего дизайна, а ее крыша и обтекатели зеркал заднего вида будут окрашены в черный цвет. Двухцветными, серо-черными, будут и колесные диски автомобиля. Об уровне оснащения новой версии пока ничего не известно, но не исключено, что модель получит несколько новых функций или аксессуаров.

Фото: АВТОВАЗ

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Отзывы о LADA XRAY (19)

LADA 2017 / срок владения 6 месяцев — 1 год

Достоинства:

Удобный, современный, хорошая подвеска, управляемость. Всё есть, что в принципе надо.

Недостатки:

Низкопрофильная резина не для региональных дорог. Очень дорога, размер не самый популярный. На начальном этапе жизни пришлось привыкать к роботу. Дважды электроника, кратковременно, не распознавала включение передачи.

Комментарий:

Скоро год эксплуатации. 1,8 робот. Расход 9,3 л/100 , эксплуатация 90% город. Разгон отличный,но не гоночный, кикдаун вырывает машину из под тебя. Комфортно ехать даже при 130–140 — идет как влитая. Пугали масложором, но на данный момент, за пробег почти в 14 тысяч долил грамм 200. Машина не пред...

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