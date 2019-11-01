Танк из Жигулей: красноярские рыбаки очень суровы

Когда эта махина проезжает по деревне, бабушки крестятся. Жига-танк — так его окрестили создатели. Танкули — насмешливо отзываются некоторые прохожие.

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Владельцем этого вездехода является рыбак Игорь Громов, но конструкторов у машины было много. И все — друзья Игоря, которые живут в одной деревне, Новопокровка в Красноярском крае. Парни рассказывают, что гусеницы изготовили из транспортерной ленты и железа. Причем гнули вручную. И дополнительных деталей докупать практически не пришлось. Тащили металлолом отовсюду, изучали разборки, смотрели выброшенную технику. А мотор старых Жигулей перебрали сами, не обращаясь за помощью в автосервис.

«Подумать только: из груды металлолома собрать такое», — ахают местные жители.

В случае поломки отремонтировать машину можно минимальным набором инструментов. Жига-танк производит устрашающее впечатление, а в управлении очень прост. «Даже ребенок справится, — объясняют мастера. — Обычный принцип машины: сцепление, газ, только вот повороты — рычагами, и все».

Идея соорудить невероятный вездеход пришла красноярцам на рыбалке. Поехали туда на уазике и сильно его повредили, пока пробирались через таежные заросли. В общем, решили создать транспорт посерьезней, чтобы и по бурелому, и по болоту. «Эта машина может фору дать любому внедорожнику еще и потому, что ей не страшны даже водные препятствия — низ корпуса сделан лодкой», — с гордостью говорят они.

Чудо-машину парни жалеть не привыкли. Наоборот: то и дело подвергают новым испытаниям. На днях Жига-танк вернулся с рыбалки, там на нем попробовали перебраться через метровые пни. Погнули несколько металлических пластин.

А хотите посмотреть на самые крутые вездеходы?

Фото: YouTube