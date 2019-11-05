Лихач вылетел на встречку: убил всю семью с детьми

В результате удара автомобили отбросило в кювет. Один из них загорелся.

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Сегодня в Еврейской автономной области произошло ДТП, в котором погибли двое взрослых, а также два ребенка. Авария произошла на заснеженной автодороге «Амур» — два легковых автомобиля столкнулись лоб в лоб.

Виновником аварии стал водитель Toyota Ipsum. Он не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, по которой в автомобиле Toyota Wish ехала семья — родители и две девочки. После столкновения оба автомобиля оказались в кювете. Машина с семьей загорелась, все ее пассажиры погибли.

«На федеральной трассе „Амур“ между селами Белгородское и Смидович, зарегистрировано ДТП с четырьмя погибшими. Водитель Toyota Ipsum не учел погодные условия, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с Toyota Wish. Водитель и пассажиры последней погибли. Это две девочки 2002 и 2003 годов рождения, женщина и мужчина», — рассказали ТАСС в пресс-службе ГУ МВД Еврейской автономной области.

Пострадал и виновник аварии, который был госпитализирован с переломом, а также его пассажирка.

По факту ДТП полиция проводит доследственную проверку, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела по ст. 264. УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Недавно неправильная оценка водителем дорожной ситуации и условий привела к гибели чиновника Минздрава Крыма.

Фото, видео: YouTube