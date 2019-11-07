Их вычислили, применив формулу «золотого сечения». Насколько научный результат близок к реальности, судить вам.

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Считается, что объекты, в которых соблюдены пропорции «золотого сечения», воспринимаются как наиболее гармоничные. Эксперты CarWow оценили автомобили, созданные дизайнерами за последние 10 лет, чтобы понять, применимо ли «золотое сечение» в дизайне автомобилей и какие из них, согласно этому, официально следует считать наиболее эстетически приятными, ну или по-простому — красивыми. Хотя это весьма субъективное утверждение, потому что красота вообще весьма субъективное понятие.

Напомним, «золотое сечение» — это математическое уравнение, которое использовалось художниками и дизайнерами со времен Древней Греции, чтобы лучше понять, что делает некоторые вещи визуально привлекательными. Считается, что соотношение 1:1.618 может быть использовано для создания прямоугольников, кругов, спиралей и является наиболее приятной формой для глаз.

Эксперты обозначили общие точки на более чем 600 автомобилей (на фарах, решетках, боковых зеркалах и т. д.), выпущенных за последние 10 лет. Затем вычислили 50 наиболее значимых соотношений между этими точками, которые ранжируются по их соответствию «золотому сечению». Затем усреднили соотношения для каждого автомобиля, чтобы получить общую оценку автомобиля, которая варьируется от 0 до 100%.

Те, чья оценка ближе к 100%, могут считаться наиболее привлекательными, а те, результаты которых минимальны, — самыми уродливыми.

Так права ли оказалась наука в отношении дизайна автомобилей? В представленных галереях пять самых уродливых и самых красивых автомобилей последних лет, выявленных с помощью «золотого сечения», и нам представляется, что красоту все-таки невозможно рассчитать математическим путем.

Топ-5 самых уродливых автомобилей, согласно «золотому сечению»

Научный рейтинг: 5 самых уродливых и самых красивых автомобилей Их вычислили, применив формулу «золотого сечения». Насколько научный результат близок к реальности, судить вам. Научный рейтинг: 5 самых уродливых и самых красивых автомобилей

Топ-5 самых привлекательных автомобилей, согласно «золотому сечению»

Научный рейтинг: 5 самых уродливых и самых красивых автомобилей Их вычислили, применив формулу «золотого сечения». Насколько научный результат близок к реальности, судить вам. Научный рейтинг: 5 самых уродливых и самых красивых автомобилей

Неожиданно автомобиль оказался не только средством передвижения — названы самые популярные способы использования машин не по назначению.

Фото: фирмы-производители