Fiat перестанет делать малолитражки: денег не хватает

Давно развенчан миф, что в России по дорогам «пешком» ходят белые медведи. Тем временем в Америке героями становятся черные медведи, которые не просто ходят, но и перебегают дороги в неположенном месте.
Всякое движение автомобиля можно разбить на простые составляющие: разгон и торможение, поворот и езда по прямой. И по каждой составляющей каждую минуту нам принимать решение. В этой задачке все элементы есть, но есть ли главный — холодная голова водителя?
У китайских автопроизводителей реакция — как у Джеки Чана. Только-только мы раскритиковали за вялую динамику Tiggo 4 и Tiggo 7 с двухлитровым бензиновым атмосферником, а китайцы уже предложили более мощный полуторалитровый турбомотор. Прыти — много!
Если при осмотре авто продавец предъявляет вам копию ПТС, убедитесь, что имеете дело не с мошенником. На рынке б/у машин существует несколько схем, которыми пользуются недобросовестные торговцы. Что это за схемы, как отличить дубликат от оригинала и узнать, есть ли у автомобиля копия ПТС, рассказываем в материале.