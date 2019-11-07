Fiat перестанет делать малолитражки: денег не хватает

Компания планирует сосредоточиться на производстве конкурентов Kia Rio и Renault Logan.

Материалы по теме PSA и Fiat Chrysler решили объединиться — по-честному!

Из-за жестких экологических норм и перехода на гибридные двигатели и электромоторы разработка малолитражек типа Fiat 500, на которых построена империя Fiat, становится непомерно дорогой. Поэтому итальянский автопроизводитель намерен переключить внимание на выпуск более востребованных автомобилей класса B.

«В ближайшем будущем вы увидите, что мы переориентируемся на этот сегмент [класс В]с более высоким объемом продаж и более высокой маржой, и это будет связано с уходом из сегмента малолитражек», — заявил глава Fiat Chrysler Automobiles (FCA) Майк Мэнли.

Fiat 500 и Panda пользуются хорошим спросом в Европе, несмотря на возраст моделей. Fiat уже объявил, что модель 500 следующего поколения будет предлагаться только в электрической версии. Ее дебют состоится на Женевском автосалоне в 2020 году, после чего автомобиль поступит в продажу.

Fiat сосредоточится на субкомпактных автомобилях, которые приносят производителям больше прибыли. В модельном ряду компании в данном сегменте до 2018 года присутствовала модель Punto, но компания решила не вкладываться в разработку нового поколения. Теперь Fiat может позаимствовать платформу и технологии для создания нового автомобиля класса В у своего нового партнера — французской PSA Group, которая успешно торгует моделями Peugeot 208 и Opel Corsa.

Что лучше — Fiat или Жигули? Ответ оказался не таким уж и предсказуемым.

Фото: Fiat