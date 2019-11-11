Инспекторов ГИБДД вооружили приборами для измерения ровности дорожного покрытия

Порядка двухсот приборов для измерения ровности поперечных и продольных уклонов дорожного покрытия переданы в 16 регионов России. Кроме того, 33 региона получили более 400 техсредств, которые оценивают освещенность дорожного покрытия и определяют коэффициент сцепления с дорогой.

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В общей сложности до конца года подразделения Госавтоинспекции получат более 4 тысяч единиц различной измерительной аппаратуры.

— Это технические средства, с помощью которых можно контролировать основные эксплуатационные качества автодорог и транспортных средств, — отмечает заместитель руководителя российской Госавтоинспекции Олег Понарьин.

Закупка подобной техники ведется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», на который было выделено 9 миллиардов рублей. Как сообщил начальник Госавтоинспекции МВД России Михаил Черников, на данный момент заключено 20 контрактов, предусматривающих закупку более четырех тысяч патрульных автомобилей, свыше пяти тысяч медицинских укладок и четырех тысяч технических средств измерений для осуществления надзорной деятельности за состоянием дорог и инфраструктуры.

Таким образом, инспекторы ГИБДД не только контролируют выполнение ПДД водителями, но и следят за работой дорожных служб. А тем, в свою очередь, было выделено 111 миллиардов рублей на приведение дорог «в нормативное состояние».

Правда, как оказалось, в двух ведомствах это словосочетание понимают по-разному. Дорожники считают, что нормативное состояние дорог — это, по сути, просто ровное дорожное полотно. Но вот сотрудники ГИБДД вкладывают в это понятие более глубокий смысл. Для них это вся дорожная инфраструктура: и знаки, и ограждения, и отбойники, и освещение, и места для остановки и стоянки. Поэтому после того, как ГИБДД станет полноценным надзорным органом для дорожных служб, представителям этих ведомств, вероятно, предстоит договориться о терминах, чтобы понимать друг друга лучше.

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Фото: Юрий Смитюк/ТАСС