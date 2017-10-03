Жители города, впрочем, подозревают судью в фальсификации. Региональный следственный комитет заинтересовался историей.

Материалы по теме Пьяный за рулем и с ребенком — есть ли шанс отмазаться? Комментарий ГИБДД

6 октября на улице Спасская города Кирова инспекторы ДПС остановили транспортное средство. Очевидцы утверждают, что автомобилем Киа Оптима управлял судья Ленинского района Марат Чепурных. Однако после того, как машину остановили сотрудники ДПС, по словам очевидцев, за руль села пассажирка.

На днях по этому делу состоялся суд. Опрошенный сотрудник ДПС, проводивший задержание, сказал, что не видел, кто управлял авто. А видеозапись активистов «Ночного патруля» по неясным причинам к делу не приобщили. В итоге супругу судьи за отказ от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения лишили водительских прав на 1,5 года и оштрафовали на 30 тысяч рублей.

Тем не менее есть надежда, что справедливость все же восторжествует. Делом о «пьяном судье» заинтересовался региональный следственный комитет. Уже запланировано заседание квалификационной коллегии судей по поводу Марата Чепурных. В ходе доследственной проверки должны быть опрошены очевидцы происходящего, изъяты и изучены видеозаписи с камер наружного видеонаблюдения, установлены и опрошены прямые очевидцы того, как мужчина садился за руль транспортного средства и выходил из машины.

А вот история, которая произошла с другим судьей. Он сбил человека и скрылся с места ДТП.

Фото: depositphotos.com