Сбившая «пьяного» мальчика вышла, отсидев только 2 года

Мало кто вспоминает о колесных болтах и гайках, пока колеса на месте и не повреждены. Но в сезон переобувки эти крепежи неизбежно напоминают о себе. Проблемы с болтом или гайкой — и колесо привычным способом уже не снять. Но есть простое решение.
Когда-то, чтобы пустить двигатель на морозе, водители разжигали паяльную лампу, залезали с ней под машину и открытым огнем разогревали масло в картере. Затем пусковой рукояткой прокручивали коленчатый вал, чтобы разогнать горячее масло по масляным магистралям и облегчить вращение трущихся элементов. И только потом удавалось запустить мотор. Сейчас пусковая рукоятка, получившая в шоферских кругах название «кривой стартер», исчезла из водительского набора. А холод остался. Предпусковой нагреватель сможет произвести климатическую революцию в вашем автомобиле.
«За рулем» меняет формат тест-драйвов. До сих пор мы интересовались только новинками и раритетами. Теперь будем тестировать и лидеров рынка: они уже давно в продаже, и у вас накопились к ним вопросы. Мы на них ответим.
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