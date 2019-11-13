Сбившая «пьяного» мальчика вышла, отсидев только 2 года

Прожив в колонии поселении два года, Ольга Алисова, сбившая насмерть ребенка, которого вдруг признали пьяным, вышла на свободу досрочно.

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В 2017 году в подмосковной Балашихе произошло резонансное ДТП — некая Ольга Алисова, двигаясь со скоростью более 20 км/ч, сбила во дворах 6-летнего ребенка. От полученных травм мальчик скончался на месте. Видимо, чтобы уйти от ответственности, ребенок был признан судмедэкспертами пьяным — в его крови нашли 2,7 промилле алкоголя. То есть ребенок практически не стоял на ногах и был полностью невменяем. Позже этот «диагноз» был опровергнут, но виновный медик был обвинен лишь в том, что неправильно сделал забор крови, загрязнив ее спиртообразующей микрофлорой.

Главная героиня аварии, Ольга Алисова, согласно сообщению RT, уже вышла на свободу. Это подтверждают и в правоохранительных органах, и в колонии-поселении, где виновная в смерти ребенка должна была провести три года.

Вместо трех лет Ольга прожила на выселках лишь два года, не забывая при этом регулярно подавать прошения об условно-досрочном освобождении. Теперь она на свободе.

Еще один пьяный мальчик был сбит под Кировом.

Фото: Marina Shatskih / Unsplash