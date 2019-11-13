Штрафы за плохое топливо выросли, но без толку

АЗС, торгующим топливом ненадлежащего качества, выписаны штрафы на 47 млн рублей, но торговцы пошли в суды.

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За 9 месяцев 2009 года автозаправкам, где было обнаружено в продаже некачественное топливо, Росстандарт выписал 47 млн рублей штрафов — в среднем по 580 тыс. рублей каждой АЗС. Для сравнения, за весь 2018 год за ту же провинность было выписано 50 млн штрафов. Но компании не торопятся оплачивать штрафы, обращаясь в суды, которые значительно снижают суммы взысканий.

Увеличение количества штрафов в Росстандарте объясняют введением точечных проверок, которые оказались более эффективными. Но при этом, как пишут «Известия», две трети оштрафованных компаний подали иски в суд, пытаясь уменьшить суммы или вовсе отменить взыскания. В Росстандарте также сообщили, что за повторное нарушение было выписано лишь два штрафа, один из которых уже оплачен.

Размер штрафа за продажу некачественного топлива сегодня составляет 1% от выручки АЗС, но не менее полумиллиона рублей. Повторное нарушение влечет за собой штраф в размере 3% от выручки, но не менее 2 млн рублей. В результате введения этих новых штрафов доля фальсификата на АЗС снизилась до 9%, отмечают в Минпромторге — до 5% на сетевых заправках и до 13% на частных.

На каждой пятой АЗС также выявлен недолив топлива, с которым решено бороться всерьез.

Фото: Елена Афонина/ТАСС