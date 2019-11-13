Land Rover Defender засветился в фильме о Джеймсе Бонде «Не время умирать»

Опубликованы первые кадры со съемочной площадки 25-го фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать» с участием нового Дефендера.

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Киноманы с нетерпением ждут этого события — новый фильм о Джеймсе Бонде «Не время умирать» появится в мировом прокате 2 апреля 2020 года, а российские зрители смогут его увидеть чуть позже — с 9 апреля 2020 года. Режиссером фильма стал Кэри Фукунага (он же один из сценаристов), главную роль в нем исполнил Дэниэл Крэйг, который снимается в франшизе уже в пятый раз и намерен на этом поставить точку и завершить свои съемки в бондиане.

Ну а нам не менее интересно, что в фильме снимается новый Land Rover Defender, мы даже можем заглянуть за кулисы и одним глазком понаблюдать за работой постановщика трюков Ли Моррисона и каскадера Джесси Хокинс.

В очередном фильме об агенте 007 новый Дефендер продемонстрировал свой несокрушимый характер в условиях экстремального бездорожья.

Ли Моррисон говорит, что для бондианы искали неукротимый автомобиль, способный бороться со стихией, преодолевать крутые спуски и форсировать реки. Он рад, что легендарный автомобиль не просто вернулся, но и стал лучше во всех отношениях.

Создавая версию Дефендера, которая задействована в фильме, команда дизайнеров Land Rover тесно сотрудничала с постановщиком спецэффектов Крисом Корбулдом. Автомобиль глубокого черного цвета с затемненными 20-дюймовыми колесными дисками и профессиональными внедорожными шинами стал первым Дефендером, сошедшим с конвейера нового завода Jaguar Land Rover в Словакии.

Дорожный просвет нового Defender — 291 мм, а углы въезда, рампы и съезда версии Defender 110 в режиме внедорожной высоты составляют 38, 28 и 40 градусов соответственно. Автомобиль способен преодолеть брод глубиной 900 мм, а помогает ему в этом режим «Брод» и система Terrain Response 2.

Пара слов о самом фильме: Джеймс Бонд покидает службу в МИ-6 и отправляется отдыхать на Ямайку. Но теперь ЦРУ просит помощи в поисках пропавшего ученого, что в результате приводит Бонда к завладевшему новыми технологиями таинственному злодею. И как обычно агент 007 спасает мир.

Продажи нового «дефа» в России стартуют не раньше следующего лета. Ну и цены объявят ближе к старту продаж.

Фото, видео: Land Rover