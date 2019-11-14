Зачистка рынка колесных дисков прошла успешно

В Роскачестве подвели итоги мониторинга качества колесных дисков после зачистки рынка.

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Исследование Роскачества при поддержке Минпромторга России показало, что качество легкосплавных дисков, в том числе отечественного производства, в 2019 году выросло в сравнении с прошлогодними результатами. Этому поспособствовали два нововведения.

В 2019 году начали строже проверять колесные диски на соответствие требованиям безопасности. В результате получить одобрение смогли лишь 19 изделий из 29, среди которых есть продукция двух отечественных производителей.

«По итогам исследования можно резюмировать, что количество некачественной продукции снизилось, а большинство небезопасных дисков, как и в прошлом году, оказалось китайского происхождения», — говорит министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Легкосплавные колесные диски китайского производства часто вызывали нарекания к качеству и со стороны потребителей, и со стороны Роскачества. В текущем году против китайских дисков, несущих угрозу жизни и здоровью граждан, были введены заградительные пошлины, которые существенно повысили стоимость ввозимой продукции, сделав ее продажу в России менее рентабельной.

«Все диски китайского производства, которые сегодня представлены на рынке, были завезены еще до введения в 2019 году заградительной пошлины. Мы ожидаем, что скоро, как только закончится действие сертификатов, они окончательно исчезнут с рынка», — заключил министр.

Для того чтобы купить качественные и надежные диски, специалисты Роскачества рекомендуют проверять сопроводительные документы продукции, а именно информацию о том, в какой лаборатории проводилась проверка качества дисков и какой сертификационный орган выдал документ. Важно, чтобы обе эти организации действовали и в настоящее время, что можно проверить в Едином реестре сертификатов соответствия на сайте Росаккредитации, указав в строке поиска номер сертификата.

Прошлогодняя зачистка рынка колесных дисков закончилась аннулированием действия 800 сертификатов. Также была остановлена работа пяти органов по сертификации дисков и одной лаборатории, а шесть поставщиков были привлечены к административной ответственности.

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