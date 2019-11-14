Лучшие и худшие города для автомобилистов. Знаете, где Москва?

Водить автомобили в больших городах становится все труднее: автомобилисты постоянно сталкиваются с различными запретами, стоят в бесконечных пробках, да стоимость парковки порой зашкаливает. И все же где-то условия более приемлемые, а где-то — менее.

Материалы по теме Россияне стали меньше гонять на дорогах. Особенно мужчины

Было проведено мировое исследование с целью понять, в каких городах по всему миру автомобилисты чувствуют себя комфортнее, а также выявить самые худшие города с точки зрения водителей. Путем сложной выборки определились 100 городов, которые вошли в рейтинг.

Согласно исследованию, лучшим стал город Калгари (Канада), занявший первое место по всем показателям комфортного существования для автомобилистов. Ему присвоен индекс 85,89 — он стал лучшим по 100-балльной шкале. В десятку благоприятных для водителей городов также вошли: Дубаи (ОАЭ), Оттава (Канада), Берн (Швеция), Ель-Пасо (США), Ванкувер (Канада), Гетеборг (Швеция), Дюссельдорф (Германия), Базель (Швейцария), Дортмунд (Германия).

Худшими городами для автомобилистов по совокупности показателей стали: Мумбаи (Индия), Улан-Батор (Монголия), Калькутта (Индия), Лагос (Нигерия), Карачи (Пакистан), Богота (Колумбия), Сан-Пауло (Бразилия), Мехико (Мексика), Рио-де-Жанейро (Бразилия) и на 91-м месте в списке — Москва (Россия).

Исследователи отмечают, что самые агрессивные водители живут в Улан-Баторе (Монголия), Москве и Карачи (Пакистан), а самые спокойные — в Осаке, Токио (Япония) и Сингапуре.

Если рассматривать только европейские города, то тут пятерка стран с агрессивными водителями выстроилась следующим образом: Неаполь (Италия), Дублин (Ирландия), Варшава (Польша), Афины (Греция) и Рим (Италия).

Дороже всего 2-часовая парковка обойдется в Сиднее — 35 долларов, Нью-Йорке —34,39 долларов, Брисбене (Австралия) — 27,54 долларов, в то время как в Мумбаи (Индия) стоимость парковки той же продолжительностью составляет 0,40 долларов, в Калькутте (Индия) — 0,54 долларов. В Лагосе (Нигерия) припарковаться на 2 часа можно дешевле всего — за 0,56 долларов.

Среди городов с наибольшим количеством погибших на 100 тысяч жителей (статистика за 6 месяцев 2019 года) выделяется Лагос (26,2), затем Орландо (23,4) и Мумбаи (22,4). Меньше всего несчастных случаев со смертельным исходом произошло в Манчестере (0,8), Стокгольме (0,9) и Осло (1,00).

Города с самым чистым воздухом, это — Брисбен (100 баллов), Сальвадор (99,53 баллов) и Стокгольм (98,55 баллов). Хуже всего воздух в Лагосе (1 балл), Карачи (25,09 балла) и Пекине (26,05 балла).

Больше всего автомобилей на одного жителя приходится в Афинах (0,77), Сиэтле (0,68) и Турине (0,67), в то время как в Карачи и Калькутте (0,05) и Тель-Авиве (0,07) самые низкие показатели владения.

Наиболее высокие оценки по качеству и доступности общественного транспорта получили Нью-Йорк (100), Сингапур (99,86) и Токио (98,89), а самые низкие — Карачи (1,00), Богота (16,94) и Эль-Пасо (60,77).

Самые старые автопарки находятся в Мумбаи, Калькутте и Афинах (средний возраст автомобиля в каждом из городов составляет 15 лет), в то время как в Дубае средний возраст машин всего 5,2 года, Сингапуре — 5,5 года и Токио- 6 лет.

Самые лучшие дороги выявлены в Женеве, Цюрихе и Базеле (по 100 баллов по этому показателю набрал каждый город), а худшие — в Лагосе — 1 балл, Боготе — 59,31 балла и Рио-де-Жанейро — 59,7 балла.

Справка

Исследование было проведено по заказу французского онлайн-агрегатора по продаже запчастей, входящего в структуру PSA Group. Было отобрано 100 крупных городов, в которых с января по июль 2019 года оценивались инфраструктура, безопасность на дорогах и стоимость владения транспортным средством.

Факторами оценки инфраструктуры стали: количество автомобилей на одного жителя, среднесуточная оценка заторов, показатель качества дорог, доступность общественного транспорта, средняя скорость и средний возраст автомобиля а также показатель качества воздуха.

В области безопасности учитывались агрессивность водителей (по манере езды) и количество несчастных случаев со смертельным исходом на 100 тысяч жителей.

Владение транспортным средством включало: стоимость 2 часов парковки, парковочный коэффициент, цена литра топлива, стоимость топлива по фактору доступности, ежегодный налог на автотранспортные средства и фактор его доступности. В исследовании использованы данные Всемирного экономического форума, Организации Объединенных Наций и Всемирного банка, системы показателей Inrix Traffice Scorecard или Всемирной организации здравоохранения.

Недавно Росстат обнародовал данные 2018 года о соответствии российских дорог регионального или межмуниципального значения нормативным требованиям.



Фото: Depositphotos