Теперь и Яндекс.Карты подскажут нужную остановку

В Яндекс.Картах появился раздел «Транспорт», и все, что было доступно в приложении Яндекс.Транспорт, теперь есть и в Картах, например остановки и расписание автобусов.

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Мобильные Яндекс.Карты теперь сориентируют, где едет нужный транспорт, и покажут, как лучше добраться до места. На главном экране приложения обновился раздел «Транспорт», остановки и автобусы можно добавлять в избранное, а варианты маршрутов — сравнивать на одном экране.

Яндекс.Карты — сервис, который помогает ориентироваться в городе. Здесь известно о городе все, вплоть до мельчайших деталей. С помощью сервиса можно найти ремонт часов около дома, выбрать ресторан или записаться в парикмахерскую. На главной странице есть даже подборки с идеями, чем заняться и куда сходить. Каждый месяц мобильным приложением и веб-версией сервиса пользуются 50 миллионов человек.

Теперь Карты знают про движение транспорта больше чем в 80 городах России: метки автобусов, троллейбусов, трамваев и маршруток движутся в режиме реального времени. В карточке каждой остановки можно посмотреть, когда приедет нужный автобус, а еще сохранить саму остановку или маршрут в избранное. Тогда их будет проще найти на карте — это удобно, если пользуешься одним и тем же транспортом каждый день.

Обновился и дизайн карты — если нажать на кнопку «Транспорт», станет проще найти станции метро и автобусные остановки.

Таким образом, в Карты перенесены основные возможности Транспорта, и пользователи могут сэкономить время, так как у них отпала необходимость переключаться между приложениями.

Алиса, которая живет внутри Яндекс.Навигатора, теперь расскажет, какой трек играет в автомобиле, и сохранит его в отдельный плейлист.

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