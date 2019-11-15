В Подмосковье РЖД закрывает единственную дорогу через несуществующий переезд

РЖД в ответ на просьбу местных жителей отремонтировать переезд решила просто его закрыть, превратив огромную территорию в остров.

В понедельник 18 ноября 2019 года сотни жителей поселка Коренево Люберецкого района Московской области окажутся в полной транспортной изоляции.

Началось все с обращения в РЖД отремонтировать ж/д-переезд на единственной ведущей к немалой части поселка дороге. По причине его необорудованности на нем постоянно образуются ямы, а в сырую погоду он становится непреодолим и для пешеходов из-за грязи.

В ответ на просьбу сначала были установлены знаки ж/д-переезда, но затем его признали несанкционированным и решили просто закрыть, чтобы не тратиться на благоустройство. Решение о закрытии аргументируется тем, что согласно «Условиям эксплуатации железнодорожных переездов (утв. приказом Министерства транспорта РФ от 31 июля 2015 г. N 237)» переезды не могут быть ближе друг от друга, чем на расстоянии 5 км, а всего в километре от «несанкционированного» переезда есть еще один — санкционированный.

Несанкционированный переезд

В РЖД не стали разбираться в том, что переезды находятся на разных дорогах и подъехать к санкционированному из закрываемой части поселка никак нельзя.

Парадокс заключается в том, что на карте этой местности железной дороги нет и никогда не было. А ведет она к крупному заводу ООО «ГК Элемент», расположенному в поселке Красково Люберецкого района и выпускающему бетон и щебень для строительства.

Местоположение «несанкционированного» переезда — ж/д- дороги на картах нет

Чтобы проверить, что закрываемая из-за несуществующей ж/д-дороги автодорога действительно единственная, представитель редакции «За рулем» проехал по прилегающим полям, но так и не смог выбраться на дороги общего пользования, ведущие к санкционированному на несуществующей железнодорожной ветке переезду. Оказалось, что все грунтовки перекрыты рвами, которые не позволяют любителям шашлыков и костров ездить в местное лесничество.

Закрываемая территория

То есть дорога является единственной, путей объезда нет, а в изоляции, всего в 12 км от Москвы, оказываются сотни людей, в том числе пожилые и малолетние. Сюда не проедет ни скорая, ни МЧС, ни полиция — никто.

В Подмосковье РЖД закрывает единственную дорогу через несуществующий переезд РЖД в ответ на просьбу местных жителей отремонтировать переезд решила просто его закрыть, превратив огромную территорию в остров. В Подмосковье РЖД закрывает единственную дорогу через несуществующий переезд

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Фото: За рулём