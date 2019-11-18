Автобус переехал женщину из-за халатности водителя — журнал За рулем

Автобус переехал женщину из-за халатности водителя

ДТП случилось на конечной остановке. Женщина от полученных травм скончалась в больнице.

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На западе столицы, на улице Академика Павлова, автобус сбил женщину с ребенком. В результате аварии ребенок не пострадал, но женщина, по которой проехал автобус, позже скончалась в больнице.

Наезд на пешехода произошел на конечной остановке. Завершив рейс и выпустив пассажиров из салона, водитель автобуса не поставил его на стояночный тормоз. В результате тяжелое транспортное средство начало движение и подмяло под себя не заметившую его женщину. На кадрах, снятых камерой наблюдения, видно, что ребенок успел отскочить от автобуса.

«На улице Академика Павлова, в районе дома 53, водитель автобуса, забыв поставить на ручной тормоз транспортное средство, наехал на женщину. Инцидент произошел на остановке, когда женщина пыталась обойти автобус вместе с ребенком», — рассказали ТАСС в столичном ГИБДД.

В результате наезда у женщины был диагностирован перелом позвоночника. От полученных травм она скончалась в больнице.

По факту ДТП проводится проверка.

Фото, видео: Рен ТВ

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