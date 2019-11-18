Случай в Азове: полицейский отвез тело сбитого пешехода в лес и бросил

Пропавшего парня нашли мертвым в лесу через три дня после исчезновения. И убийство так и осталось бы нераскрытым, если бы не родственники и друзья, которые до последнего искали 21-летнего дончанина.

События разворачивались следующим образом: засидевшись в гостях, Руслан Попов решил пешком возвращаться из Батайска в Ростов и пропал. Обеспокоенные родственники сообщили в полицию и стали обзванивать морги. В одном из учреждений обнаружили тело парня, но выяснилось, что нашли его вовсе не там, где он мог бы находиться, возвращаясь домой, а в лесополосе.

Друзья Руслана отправились на поиски, прошли по пути следования молодого человека и нашли на трассе кроссовки дончанина, следы шин, осколки фар и кровь. Также было видно, что Руслана волочили до машины, а потом, по всей видимости, поместили тело в багажник. По камерам видеонаблюдения удалось установить машину виновника аварии. Им оказался участковый из Азова.

Романа Лобанова вскоре задержали, и он рассказал, как было дело. Он ехал на своем Мерседесе, отвлекся от управления и не заметил Руслана, который шел вдоль обочины. Медэксперты говорят, что удар был такой силы, что парень скончался на месте. Водитель рассказал, что подошел к нему, чтобы оказать помощь и отвезти в больницу, но, увидев, что парень мертв, испугался и решил спрятать тело. Вместе с другом они отвезли его к небольшой роще на берегу реки Малый Койсуг примерно в 300 метрах от места ДТП.

Потом полицейский вернулся домой и отправился в командировку, откуда его отозвал Следственный комитет. Мужчину заключили под стражу и уволили с работы. Ничего не известно про его приятеля, который в тот день находился с ним в машине. Родственники погибшего утверждают, что прятать тело Лобанову помогал некий полковник из ОВД Азова. В полиции эту версию опровергают, расследование обстоятельств смертельного ДТП продолжается.

Необратимыми последствиями закончилась перепалка между водителем и пешеходом в подмосковных Мытищах. Происходившее попало на камеру, как и то, что было после убийства: залитого кровью человека спокойно объезжают машины.

Видео: YouTube